Мордовия официально запретила склонение к аборту

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Мордовия стала первым российским регионом, который законодательно запретил склонение женщин к абортам.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст документа, который приняло Госсобрание республики.
Отмечается, что Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 года считает прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющего на репродуктивное здоровье. Принятие закона аргументируется и большим числом абортов.
Теперь склонением к аборту будет расцениваться как принуждение путём уговоров, подкупа, обмана.
Ранее эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Союза православных женщин внесли предложение поэтапно выводить аборты по желанию женщины из системы ОМС.
При этом представители РПЦ выступают с инициативой оставить во время переходного периода аборты по желанию женщины, но только для малоимущих россиянок, пишет ТАСС.
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Отмечается, что Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 года считает прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющего на репродуктивное здоровье. Принятие закона аргументируется и большим числом абортов.
При этом представители РПЦ выступают с инициативой оставить во время переходного периода аборты по желанию женщины, но только для малоимущих россиянок, пишет ТАСС.
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Мария Фирсова