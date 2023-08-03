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Мордовия официально запретила склонение к аборту

03 августа 2023, 09:53

Фото:istockphoto/Povozniuk

Мордовия стала первым российским регионом, который законодательно запретил склонение женщин к абортам.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст документа, который приняло Госсобрание республики.

Отмечается, что Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 года считает прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющего на репродуктивное здоровье. Принятие закона аргументируется и большим числом абортов.


Теперь склонением к аборту будет расцениваться как принуждение путём уговоров, подкупа, обмана.

Ранее эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Союза православных женщин внесли предложение поэтапно выводить аборты по желанию женщины из системы ОМС.

При этом представители РПЦ выступают с инициативой оставить во время переходного периода аборты по желанию женщины, но только для малоимущих россиянок, пишет ТАСС.

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#аборт
#беременные женщины
#закон
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Кадровый голод в российской промышленности установил новый рекорд
Институт Гайдара: с дефицитом кадров столкнулись 42% российских предприятий
03 августа 2023, 10:12

Фото: iStock/fizkes

Российская промышленность столкнулась с рекордным дефицитом кадров. В июле этого года 42% промышленных предприятий испытывали нехватку сотрудников. Об этом сообщает РБК.
Прошлый рекорд по кадровому голоду был зафиксирован в апреле 2023 года. На тот момент о кадровом дефиците заявили 35% организаций. Отмечается, что проблема нехватки кадров началась в январе прошлого года, когда происходило восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. 

Дефицит кадров стал увеличиваться из-за санкций по отношению к России, так как усилилась необходимость импортозамещения, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации.

В исследовании Института экономической политики им. Гайдара сообщается, что сложнее всего найти квалифицированных рабочих, ведь для их подготовки требуется время.

Уточняется, что в опросе приняли участие более тысячи. руководителей промышленных организаций.

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#промышленность
#кадры
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В Подмосковье в грунте из переработанных отходов вырастили цветы, траву и овощи
03 августа 2023, 10:10

Фото: МинЖКХ МО

Подмосковные комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест» успешно провели эксперимент по выращиванию цветов и овощей в техногрунте, полученном путём компостирования органических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Всего за все время работы четырёх комплексов компании было произведено порядка 550 тысяч тонн техногрунта. Эксперимент проводили два комплекса. В КПО «Север» в полученном грунте высадили газонную траву. Для сравнения был использован и грунт, специально предназначенный для выращивания растений. 
 
Первые ростки в переработанном грунте появились на седьмой день, а в обычном грунте – на пятый день эксперимента. Высота газона в техногрунте составила 20 см, в обычном - 28 см. После эксперимента компост, произведённый КПО, отправили для исследования в лабораторию. Результаты подтвердили, что он соответствует всем экологическим нормам и техническим условиям. 
 
А сотрудники КПО «Юг» в Коломенском городском округе решили использовать техногрунт для выращивания цветов в клумбах. Были высажены георгины и петуньи. Неожиданностью стали появившиеся в клумбах побеги кабачков и помидоров, семена которых попали туда случайно.

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#отходы
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#экология
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#кпо
#московская область
#подмосковье
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Более 1,7 тыс подмосковных семей получат выплату по уходу за ребёнком-инвалидом
03 августа 2023, 10:00

Фото: Мособлдума

Ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом в 18 тыс рублей получат более 1,7 тыс подмосковных семей. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы. Закон об установлении такой выплаты региональный парламент принял в июне.
«Новая мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, то есть 34,5 тыс рублей. На это из бюджета региона выделяется 374 млн рублей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Оформить заявление для получения выплаты можно на региональном портале госуслуг

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#мособлдума
#выплаты
#дети с инвалидностью
#подмосковье
#московская область
#депутаты
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В России кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года
03 августа 2023, 09:44

Фото: Istockphoto/Jirapong Manustrong

42% промышленных предприятий России в июле испытывали дефицит кадров.
Такие данные следуют из опроса лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара, пишет РБК. Кадровый голод в промышленности стал максимальным с июля 1996 года. В июле побитым оказался апрельский рекорд: тогда на нехватку кадров жаловались 35% промышленников.
 
Причинами, которые усугубили ситуацию,  явились санкции, интенсификация гособоронзаказа, а также частичная мобилизация. Труднее всего даётся поиск квалифицированных рабочих, ведь для их подготовки необходимо время.
 
Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская сообщила, что объём подготовки специалистов рабочих профессий за десятилетие снизился в 4 раза.

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#кадры
#работа
#профессия
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Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации
03 августа 2023, 09:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В рамках выездной администрации глава городского округа Чехов Григорий Артамонов провел личный приём граждан в деревне Крюково.
Приём сотрудников администрации округа проходил в конце рабочего дня, для удобства жителей. В рамках встречи жители муниципалитета получили исчерпывающую информацию по своим вопросам, которые охватывали практически все сферы: здравоохранение, транспорт, благоустройство, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство.

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Много обращений поступило по поводу ремонта участка автомобильной дороги, ведущей от остановки к многоэтажным домам, а также жители деревни Крюково попросили обустроить пешеходную дорожку от улицы Сельской. Этой тропинкой пользуются школьники, пожилые люди, а также родители с детьми. Кроме того, в обращениях звучали просьбы о реконструкции старой детской площадки. 

Глава муниципалитета заявил, что до 31 августа специалисты отсыпят асфальтовой крошкой дорогу, а на следующий год эту дорогу внесут в в план капитального ремонта. Григорий Артамонов дал поручение проработать вопрос обустройства пешеходной дорожки до конца сентября, а вопрос с детской площадкой решат до конца августа. На месте старой детской площадки оборудуют новый игровой комплекс с твердым резиновым основанием.
«Обращений от жителей поступает всегда много. Какие-то можно оперативно решить на уровне округа, по другим необходимо участие региональных и федеральных ведомств. Все вопросы, поступившие сегодня будут проработаны, по каждому обязательно найдем оптимальный вариант решения», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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Умер испанский военный журналист Рамон Лобо
03 августа 2023, 08:11

Фото:iStock/SergeyPankratov

68-летний военный испанский журналист-корреспондент Рамон Лобо Лейдер скончался в Мадриде.
Испанская газета El Pais пишет, что журналист и писатель Рамон Лобо, легенда испанской прессы, умер 2 августа в Мадриде от рака легких, диагностированного в прошлом году.
 
Журналист родился в 1955 году в Маракайбо, Венесуэла. Около 20 лет писал об основных международных конфликтах от Боснии и Чечни до Ирака, Афганистана или Ливана. В 2001 году удостоился XVIII Премии Сирило Родригеса в области журналистики, которую присуждает Ассоциация печати города Сеговия.
 
В паузах между лечением Рамон Лабо Лейдер отправился в Венецию, где посетил могилу Иосифа Бродского.

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#журналист
#испания
#смерть
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Айтишники без высшего образования получат отсрочку от армии
Минцифры предложило отсрочки от армии для IT-сотрудников без высшего образования
03 августа 2023, 07:59

Фото: iStock/dusanpetkovic

Минцифры выступило с предложением об отсрочке от военной службы сотрудникам IT-компаний, имеющим только среднее профильное образование. Об этом пишет издание «Известия».
Соответствующее предложение направлено в Госдуму.

По информации издания, в связи с действующими правилами, на отсрочку от прохождения срочной службы, могут рассчитывать специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией и высшим образованием.

Инициатива обусловлена тем, что в ряде компаний существуют ценные сотрудники, не имеющие профильного высшего образования. Поэтому, в условиях дефицита кадров, им предложено также предоставлять право на отсрочку. 

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#специалисты
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#сотрудники
#право
#минцифры
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Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия
03 августа 2023, 07:48

Фото:istockphoto/oksix

Законопроект о сохранении выплат по уходу за ребёнком до момента зачисления в детсад подготовил и направил на отзыв в правительство РФ вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
ТАСС пишет, что депутат предложил внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», дополнить статьи 13 и 14.
 
Чернышов предлагает право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохранить и после достижения ребёнком 1,5 лет, если его отказались зачислить в детский сад. Таким образом Социальный фонд будет обязан выплачивать пособие до момента предоставления места в детском саду.  К примеру, если место найдётся в 2 года, то и пособия будут осуществляться до 2 лет.
 
По словам вице-спикера, такая мера поддержки особенно актуальна для одиноких матерей, которые зачастую вынуждены полагаться на пособие до полутора лет, которое не превышает 40% от средней зарплаты. А когда ребёнку уже 1,5 года, а места в детском саду так и не нашлось, мать оказывается в критической ситуации.

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#дети
#детский сад
#госдума
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Россияне массово перестали ездить в Европу
АТОР: Поток туристов из России в Европу упал на 90%
03 августа 2023, 05:35

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Количество российских туристов, посещающих Европу, сократилось на 90 процентов в сравнении с уровнем до пандемии COVID-19. Это стало известно из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые были опубликованы в газете «Известия».
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян предупредил, что перспективы улучшения ситуации в ближайшем будущем выглядят маловероятными. Процесс получения виз стал более сложным, разрешения на въезд, как правило, выдаются только на длительность поездки, а консульства часто закрываются, указал он. В то же время, некоторые европейские страны, такие как Греция, Италия, Испания и Франция, продолжают оставаться относительно гостеприимными для российских туристов.

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