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Моргенштерна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал Моргенштерна* за нарушение закона об иноагентах
16 ноября 2023, 10:58
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Савёловском суде Москвы.
Отмечается, что суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, предоставленный Минюстом РФ, о непредоставлении иноагентом сведений о своей деятельности.

Савёловский суд Москвы выдвинул наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.


Напомним, что Моргенштерн* был внесён Минюстом РФ в список иноагентов 6 мая текущего года. Причиной для принятия такой меры стало финансирование со стороны израильской медиакомпании Yoola Labs Ltd, а также украинских компаний. В настоящее время рэпер находится за пределами России.

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*внесён Минюстом РФ в список иноагентов
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#наказание
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«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве
Актеру Деревянко может грозить тюрьма по статье о мошенничестве
16 ноября 2023, 12:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезду сериала «Беспринципные», российского актера Павла Деревянко подозревают в мошенничестве. С заявлением в полицию обратился предприниматель, который вложился в криптобизнес артиста. Редакция «Радио 1» расскажет, причастен ли он к преступной схеме и какой срок ему грозит за нарушение закона.

Чем знаменит Павел Деревянко

 
Актер Павел Деревянко получил наибольшую известность после съемки в картинах: «Бой с тенью», «Ленинград», «Домашний арест», «Цитадель». На его счету десятки ролей в популярных фильмах и сериалах.

Его отнесли к числу самых высокооплачиваемых российских артистов. О его гонораре прежде рассказывал режиссер Никита Михалков. По его словам, Деревянко получает за один съемочный день вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Сам артист назвал сумму гонорара «преувеличенной» и подчеркнул, что расценки за его работу «немножко другие».


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Что известно о криптобизнесе Деревянко

 

По информации телеграм-канала Shot, Павел Деревянко вложился в криптобизнес около года назад. Вести совместное дело ему предложил его друг Григорий Мулузян. Партнеры основали компанию «Бии Соул», распределив вложения на две равные доли.
 
Вскоре артист инвестировал в криптовалюту 1 млн рублей, и через несколько к нему вернулась вся сумма с процентами.
 
Убедившись, что бизнес действительной прибыльный, Деревянко увеличил сумму вложения и сделал более крупную ставку. В какой-то момент бизнес-партнер артиста обвинил его в финансовых махинациях и обратился в суд с требованием взыскать с актера 45 млн рублей. В свою очередь, Деревянко настаивает на перераспределении долей в компании и требует предоставления доступа к документам фирмы.
 
Портал также сообщает, что в криптобизнес Деревянко и его партнера вложился актер Артем Ткаченко. Он потерял 6 млн рублей и 10 биткоинов.


Деревянко обвиняют в мошенничестве


Несмотря на то, что Павел Деревянко отвергает причастность к преступлению, правоохранительные органы намерены провести в отношении артиста проверку по ч.2 ст.159 («мошенничество»). Если вина артиста будет установлена, ему грозит до пяти лет заключения.

Адвокат актера рассказал изданию Super, что его клиент мошеннических действий не совершал, и сам был обманут. На партнера артиста Мулузяна возбуждено уголовное дело, по которому Деревянко проходит как потерпевшая сторона, заверил правозащитник.

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На партнера Деревянко подали новое заявление


Потерпевший по делу заявил, что лично передал Малузяну 100 тысяч долларов под 7% годовых. Однако деньги возвращены не были, пишет телеграм-канал Mash. Заявление приобщено к делу, правоохранители проводят проверку.

За что был судим Деревянко


В апреле текущего года российский актер признался, что имел проблемы с законом.  В шоу «Вопрос ребром» Деревянко рассказал, что в 1990 годах получил условный срок за сутенерство.

По некоторым данным, артист был осужден за незаконное хранение наркотических веществ. Такая информация размещена на сайте «Википедия».
 

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#криптовалюта
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ТАСС: внук Шарля де Голля планирует получить российское гражданство
16 ноября 2023, 12:05

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Внук основателя Пятой Французской республики, бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля планирует получить российское гражданство. Об этом Пьер де Голль рассказал ТАСС во время Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.
Он сообщил, что для него было бы большой честью стать гражданином Российской Федерации. 

По словам де Голля, Россия предоставляет много возможностей, поэтому получение гражданства позволит воспользоваться ими.

Также внук французского политика подчеркнул, что ценит и любит русскую культуру, интеллект и дух.

С 16 по 18 ноября проходит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединённых культур. Отмечается, что это первое такое мероприятие за три года. Организаторами выступили правительство РФ, Минкульт РФ и правительство Санкт-Петербурга. 

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#россия
#гражданство
#франция
#паспорт
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Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к абортам
16 ноября 2023, 11:54

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Сенатор Ольга Ковитиди предложила законодательно закрепить наказание за склонение к абортам, в интервью для «РИА Новости».
«Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», - заявила Ковитиди. 

По её мнению, наказание за подобное преступление должно быть ощутимым.

При этом, те случаи, когда женщине необходимо прервать беременность по определенным медицинским показаниям также должны быть строго регламентированы, считает Ковитиди.

Напомним, вчера председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ​заявила, что в следующем учебном году в школах может появиться предмет семьеведение, ​на котором подросткам будут объяснять основы ​построения института семьи.

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#преступление
#женщины
#наказание
#беременность
#совет федерации
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Андрей Воробьёв встретился с работниками ДК «Молодежный»
16 ноября 2023, 11:46

Фото: Дмитрий Белицкий

Андрей Воробьёв встретился с работниками ДК «Молодежный» и поблагодарил их за вклад в развитие творческого потенциала у детей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Здание дома культуры было построено в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году.

«<…> Хочу вас поблагодарить за то, что детям уделяете внимание. Точек притяжения здесь не так много, и ДК - становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора - просмотра концертов, проведения творческих вечеров. Дом культуры «Молодежный» - это единственный культурно-досуговый центр округа <…>», - отметил губернатор.

Стоит отметить, что дом культуры посещают около 16 тысяч посетителей в год. Он оснащен кабинетами для занятий творчеством, а также зрительным залом, который вмещает в себя 200 зрителей.

Кроме этого, прилегающую территорию обустроили общественным пространство с фонтаном.

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#андрей воробьёв
#зато
#московская область
#губернатор
#культура
#дом культуры
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В Долгопрудном завершают масштабную реконструкцию котельной
16 ноября 2023, 11:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Реконструированная котельная на Спортивной начнет обеспечивать теплом жителей Долгопрудного. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
В городском округе Долгопрудный завершают работы по реконструкции котельной на  улице Спортивной, 3а.

Котельная оснащает теплом свыше  60 многоквартирных домов и 12 социальных объектов.

Стоит отметить, что в рамках ремонтных работ были обновлены паровые котлы, большая часть оборудования и узлов. Также повысилась мощность котельной до 69 МВт. Объект будет обеспечивать теплом порядка  18 тысяч жителей городского округа.

Кроме этого, на данный момент уже производиться облагораживание прилегающей территории к объекту.

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#долгопрудный
#котельная
#подмосковье
#отопительный сезон
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Музыкант «Би-2» найден мертвым в луже крови: как умирал клавишник и что он скрывал
Экс-клавишника группы «Би-2» Плявина нашли мертвым в Москве
16 ноября 2023, 11:02

Фото: iStock/Diy1

Бывший клавишник популярных групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин найден мертвым в собственной квартире. Правоохранители заверяют, что его смерть не криминальная, однако есть обстоятельство, которое заставляет в этом усомниться. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле стало причиной смерти музыканта, и какой образ жизни он вел в последние годы.

Клавишник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин найден мертвым


Музыкант Николай Плявин был найден в съемной квартире в Москве. Тело музыканта нашел его сын, который последний раз общался с 64-летним отцом десятого ноября. По информации телеграм-канала Shot, тело Плявина пролежало в квартире около трех суток.
Оперативные службы сообщают, что смерть музыканта не была насильственной, однако источники 5-tv.ru рассказали, что мужчина лежал в луже собственной крови, что может свидетельствовать об обратном.

Тело музыканта направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин гибели.  

Образ жизни клавишника «Би-2» Николая Плявина


О жизни музыканта известно мало, так как он не вел публичный образ жизни и избегал интервью. Наибольшую популярность он обрел после того, как устроился клавишником в группу «Би-2», где играл с 1999 по 2000 годы. В музыкальном коллективе также трудился брат Николая Александр Плявин, который скончался в 2014 году.

Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх»
Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх»

В портфолио Николая Плявина сотрудничество с известными музыкантами и группами. Он работал с Виктором Зинчуком и Евгением Осиным, а также выступал с группой «Дюна».

Знакомые музыканта рассказывают, что Плявин в последние годы злоупотреблял алкоголем на фоне заболевания и одиночества.

Чем болел Николай Плявин


По информации портала Shot, экс-барабанщик страдал онкологией. Состояние его здоровья стремительно ухудшалось. Он часто вызывал скорую помощь, жаловался на головокружение, на отсутствие возможности самостоятельно подняться с постели и что-либо сделать. Родственникам и друзьям мужчина о своей смертельной болезни не рассказывал.

Музыканта неоднократно госпитализировали, однако он настаивал на выписке и возвращался домой. Сын Плявина знал о недуге пожилого отца и забирал его из больницы, так как музыкант часто не мог передвигаться без помощи.
 
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#болезни
#сын
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ФОК «Молодежный»
16 ноября 2023, 10:41

Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьёв проверил в Молодежном работу ФОКа, который был открыт в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В ЗАТО Молодежный спорткомплекс открыли зимой 2022 года. За этот период обучающиеся спортсмены успели стать победителями региональных соревнований. Так Елизавета Дмитриева стала победительницей первенств Московской области и Москвы по лыжным гонкам, а Кирилл Самарин выиграл Кубок Наро-Фоминского округа.

«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. <…> И особенно это важно для таких небольших территорий, как Молодежный, где и старшее поколение, и молодые ребята любят заниматься спортом и увлекаются самыми разными его видами », отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в Фоке работает 10 спортивных секций, фитнес-зал, сауна, а также оборудованы кабинет врача, тренерские, зона ожидания для малышей и трибуны в зале на 100 мест.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#спорт
#губернатор
#спортсмены
#спорткомплекс
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В Сибири обнаружили книгу XVI века, изданную первопечатником Фёдоровым
В Сибири нашли книгу 1570 года, изданную первопечатником Фёдоровым
16 ноября 2023, 10:40

Фото: iStock/romeo-f

В Сибири нашли пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтиря с Часословцем, изданный в 1570 году русским первопечатником Иваном Фёдоровым. Об этом сообщили в Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН.
Отмечается, что сотрудники библиотеки обнаружили старинную книгу в фондах епархиальных собраний в Новосибирской православной духовной семинарии. Проведённая экспертиза позволила датировать книгу 1570 годом. 

До обнаружения этого экземпляра, в мире было известно всего о четырёх книгах этого издания. Причём, лишь два были найдены на территории России. 

Четыре, ранее обнаруженных экземпляра находятся в библиотеке Ламбертского дворца в Лондоне, в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, в научной библиотеке Саратовского государственного университета и во Львове. 

Специалисты отметили, что книга находится в плохом состоянии. Однако сохранившиеся водяные знаки на бумаге позволили установить точную дату изготовления экземпляра. 

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#книга
#сибирь
#археология
#история
#православие
#библиотеки
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Россияне заключили рекордное количество сделок с недвижимостью в Испании
16 ноября 2023, 10:06

Фото: iStock/Oleg_P

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых россиянами в первом полугодии этого года, возросло на 50,2%, по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в отчёте, предоставленном Центром статистической информации нотариата государства.
Отмечается, что количество сделок в январе-июне 2023 года практически дошло до пиковых значений, которые наблюдались в 2013-2014 годах. В тот период было совершено 2426 и 2573 сделки соответственно. В этом году общее число сделок составило 2137. 

По словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, число сделок по покупке россиянами недвижимости в Испании больше, чем по продаже. 

Общее количество сделок по купле-продаже недвижимости иностранцами в Испании снизилось в текущем году. Однако рост наблюдается среди граждан России (50,2%), Украины (41,6%) и США (13,6%). 

По словам регионального директора департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилла Голышева, россияне приобретают жильё в Испании, как правило, не для окончательного переезда в страну, а в качестве дома в курортной зоне. 

Но специалист напомнил, что испанское правительство предлагает программу «Золотая виза», благодаря которой можно получить вид на жительство при покупке недвижимости, стоимость которой превышает 500 тыс. евро. 

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