Моргенштерна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Савёловском суде Москвы.
Отмечается, что суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, предоставленный Минюстом РФ, о непредоставлении иноагентом сведений о своей деятельности.
Савёловский суд Москвы выдвинул наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Напомним, что Моргенштерн* был внесён Минюстом РФ в список иноагентов 6 мая текущего года. Причиной для принятия такой меры стало финансирование со стороны израильской медиакомпании Yoola Labs Ltd, а также украинских компаний. В настоящее время рэпер находится за пределами России.
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*внесён Минюстом РФ в список иноагентов
Савёловский суд Москвы выдвинул наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
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*внесён Минюстом РФ в список иноагентов
Анастасия Чинкова