Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*

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Мосгорсуд принял решение об удовлетворении требования ведомства. Отмечается, что Минюст, в ходе внеплановых проверок, выявлял грубые нарушения законодательства. Указанные недостатки организацией устранены не были.
В ходе заседания было обращено внимание на нарушения, связанные с размещением материалов без маркировки иноагента и ведением документов, которые не соответствуют законодательству РФ.
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