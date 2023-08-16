Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

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Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.
Сообщается, что ходатайство об отмене домашнего ареста адвокат блогера объяснила необходимостью продолжать предпринимательскую деятельность, чтобы погасить налоговую задолженность. Правозащитница блогера просила избрать меру пресечения в виде запрета заниматься определенным видом деятельности, однако, суд просьбу адвоката отклонил.
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Анастасия Крестьянова