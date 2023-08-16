Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Совет Федерации разработал законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет ТАСС.