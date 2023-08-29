Мосгорсуд оставил Игоря Стрелкова в СИЗО

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Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию адвокатов Игоря Стрелкова по делу об экстремизме и оставил его в СИЗО, об этом сообщили в суде.
Сторона обвинения вменяет подсудимому призывы к экстремизму с использованием интернета. В соответствии с санкцией статьи, ему может грозить до пяти лет заключения.
Адвокаты Стрелкова направили в суд апелляцию, однако, она была отклонена. Экс-министр обороны ДНР останется в СИЗО.
Прежде, правозащитники подсудимого сообщали, что уголовное дело в отношении их клиента было возбуждено из-за постов в телеграмм-канале, в которых прокуратура усмотрела призывы к экстремистской деятельности на территории РФ.
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Адвокаты Стрелкова направили в суд апелляцию, однако, она была отклонена. Экс-министр обороны ДНР останется в СИЗО.
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