Мосгорсуд отказался выпускать блогера Шабутдинова из СИЗО

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Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который проходит по делу о мошенничестве.
«Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения», - сказал судья Сергей Артемов, пишет РИА Новости.Адвокаты просили смягчить меру пресечения и сообщали о готовности внести залог в 15 млн рублей. На заседании Таганского райсуда, 4 ноября, адвокат Никита Апаликов предлагал внести залог в 4 млн рублей. Именно столько, по словам Апаликова, составил ущерб по вменённым Шабутдинову 8 эпизодам мошенничества. В деле фигурируют 8 потерпевших.
На заседании Шабутдинов говорил мало. Только сказал, что самое тяжелое для него - не видеть своих детей. Свою вину он не признает. Его арестовали до 16 декабря.
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