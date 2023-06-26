Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии профессора МФТИ Валерия Голубкина за госизмену

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Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену
Решением Мосгорсуда профессор МФТИ Валерий Голубкин был приговорен к 12 годам лишения свободы за госизмену, пишет издание РИА Новости.
Профессор будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Слушанье дела проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержали секретные сведения. Сообщается, что Голубкин - один из известных специалистов в области гиперзвука. В рамках уголовного дела он был арестован в 2021 году по обвинению в госизмене.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Амурской области задержали мужчину за перевод денег ВСУ.
Профессор будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Слушанье дела проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержали секретные сведения. Сообщается, что Голубкин - один из известных специалистов в области гиперзвука. В рамках уголовного дела он был арестован в 2021 году по обвинению в госизмене.
Анастасия Крестьянова