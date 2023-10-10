Мосгорсуд признал продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу законным

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Мосгорсуд признал законным продление до конца осени ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу.
Корреспондент проходит по делу о шпионаже.
Судебное заседание было закрытом. Публика была допущена лишь на оглашение итогового решения. На слушании присутствовали сотрудники американского посольства.
Мосгорсуд 19 сентября вернул в суд первой инстанции жалобу на продление Эвану Гершковичу срока содержания под стражей из-за допущенных процессуальных нарушений для их устранения. Лефортовским судом Москвы в конце августа Гершковичу была продлена мера пресечения до 30 ноября.
Ранее американская газета The Wall Street Journal назвала возмутительным решение суда о продлении ареста корреспондента московского бюро издания Эвана Гершковича.
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«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - такое решение огласил судья Юрий Пасюнин, сообщает корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд 19 сентября вернул в суд первой инстанции жалобу на продление Эвану Гершковичу срока содержания под стражей из-за допущенных процессуальных нарушений для их устранения. Лефортовским судом Москвы в конце августа Гершковичу была продлена мера пресечения до 30 ноября.
Ранее американская газета The Wall Street Journal назвала возмутительным решение суда о продлении ареста корреспондента московского бюро издания Эвана Гершковича.
«Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения», - прокомментировали ситуацию в издании.Гершковича задержали 30 марта 2023 года за шпионаж в пользу США. По заданию американских спецслужб, журналист пытался выведать данные об одном из производств, которые составляют государственную тайну.
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Мария Фирсова