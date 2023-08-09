Мошенник из Калининграда посылал клиентам шоколадки вместо телефонов

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Полицейские Калининграда устанавливают потерпевших от действий злоумышленника. Позиционируя себя как оптового поставщика дорогих смартфонов, он брал у калининградцев деньги, но вместо гаджетов вкладывал в посылки шоколадки.
Он вернул часть похищенных средств, остальными же деньгами распорядился по своему усмотрению. Следователи считают, что мошенник обманул еще как минимум шесть человек. Они просят обратиться в правоохранительные органы всех, кто пострадал от действий человека, так дорого продававшего шоколадки.
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Александр Бойцов