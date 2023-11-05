Мошенник побил рекорд настойчивости, позвонив абоненту 1145 раз за семь минут

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Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту одной из сотовых сетей 1145 раз в течение семи минут. Однако связаться с потенциальной жертвой телефонный аферист так и не смог.
В разговоре с РИА Новости менеджер сотовой компании Петр Алфёров рассказал, что антифрод-система за октябрь позволила защитить от мошеннических звонков более 34 тысяч абонентов. Самая долгая «атака» длилась семь минут, в течение которых номер был набран 1145 раз. Однако мошенник так и не смог связаться с жертвой.
По словам Алфёрова, при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров телефона. Чаще всего после неудачной попытки связи аферисты переключаются на следующего абонента. Но иногда пытаются пробить защиту бесконечным набором номера. Таким образом они испытывают систему на прочность.
В нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а всем остальным уйдет сообщение о занятости абонента. В случае с мошеннической атакой пресекаются все попытки дозвониться, уточнил специалист.
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По словам Алфёрова, при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров телефона. Чаще всего после неудачной попытки связи аферисты переключаются на следующего абонента. Но иногда пытаются пробить защиту бесконечным набором номера. Таким образом они испытывают систему на прочность.
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Александр Бойцов