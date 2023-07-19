Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с помощью фейковых фото банковских карт. 

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На фотографии пластиковая карта крупной финансовой организации, причем с именем и фамилией человека, от которого якобы приходят сообщения. На самом деле это подделка, а счет принадлежит мошеннику и находится совсем в другом банке, не таком известном.
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