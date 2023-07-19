Мошенники лишили блогера Настю Ивлееву 1,1 миллиона рублей

РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Обманутая Ивлеева не собиралась прощать жуликам 1,079 миллиона рублей и обратилась в суд. При этом в открытом доступе можно найти негативные отзывы об этой компании. Пользователи рассказывают, что заплатили в качестве предоплаты до 70% оговоренной суммы и остались ни с чем. Только в суде Настя узнала, что не одинока: количество пострадавших от действий недобросовестной компании исчисляется десятками.
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