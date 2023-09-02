Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина

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Россияне стали получать сообщения в Telegram, якобы отправленные основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Мошенники регистрируют фейковые аккаунты и от имени бизнесмена просят о финансовой поддержке.
Блогер напоминает, что мошенники готовы на любые ухищрения, чтобы обмануть доверчивых граждан. К любым просьбам в соцсетях о переводах денег нужно относится очень настороженно. Лучше сразу связаться со своим знакомым, чтобы убедиться, что это именно он вам пишет, а его аккаунт не был взломан или фальсифицирован.
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Александр Бойцов