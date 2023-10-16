Мошенники обманули пенсионерку от имени Набиуллиной

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К успокоенной пенсионерке был приставлен специальный «куратор из ЦБ», который далее указывал ей, что делать. Сначала Елена Павловна снимала деньги с вкладов и отправляла их на «безопасный счет». Затем мошенники уговорили полностью попавшую под их влияние пожилую женщину продать квартиру на Новом Арбате за 21 миллион и переехать за город, к подруге. Деньги, вырученные от продажи жилья, также следовало перевести на специальный счет, чтобы начала действовать «программа Набиуллиной». В итоге пенсионерка лишилась 25 миллионов рублей.
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