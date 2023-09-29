Мошенники обманули знаменитую чемпионку Тимошинину на миллион рублей

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Далее последовал звонок с незнакомого номера. Чемпионке сообщили, что ей грозит уголовное дело за попытки перевода денег с ее счета в недружественные страны и на поддержку запрещенных организаций. Женщина заволновалась, чем воспользовались мошенники, включив в обработку клиентки все известные способы обмана и психотехники. После последовали звонки якобы из МВД, ФСБ и, наконец, Центробанка. Ей посоветовали перевести деньги на «безопасные счета», что позволит ей сохранить средства и избавит от подозрений в поддержке международного терроризма.
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