Мошенники придумали новую схему воровства денег у людей через Telegram

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Злоумышленники изобрели новый способ кражи денег у граждан — они создали телеграм-канал, похожий на официальный портал государственных услуг. С его помощью мошенники внедряют вирусные программы, способные похищать деньги.
Об этом стало известно от платформы по борьбе с мошенничеством «Мошеловка». Как сообщает агентство, подставной телеграм-канал «Госуслуг» стал рекламировать другой крупный развлекательный канал. Канал «лжегосуслуг» выглядит правдоподобно, на аватаре расположен логотип подлинного сервиса. Аферисты завлекают людей заголовками формата «как быстро и легко получить пособия», «получить выплату в 107 тысяч рублей» и так далее.
После входа на канал пользователи видят бота, который предлагает перейти по ссылке. После перехода на телефоны устанавливается вредоносное ПО.
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После входа на канал пользователи видят бота, который предлагает перейти по ссылке. После перехода на телефоны устанавливается вредоносное ПО.
«Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», — подытожили в «Мошеловке».Читайте также:
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Алина Юрчак