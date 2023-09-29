Мошенники разработали новую схему, связанную с оповещением о штрафах

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При этом, по словам собеседника «Газеты.Ru», таким способом легче запутать людей, научившихся не обращать внимания на навязчивые баннеры в интернете или звонки с неизвестных номеров. Человек, видя название конкретной компании или ведомства, может проигнорировать дальнейшие мошеннические схемы завладения информацией.
Саков посоветовал указывать электронную почту только в редких случаях. Обращать внимание на адрес сайта – часто мошенники используют незащищённый проколол http, а не https. Также он призвал устанавливать антивирусные программы.
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