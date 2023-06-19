Мошенники стали чаще использовать нейросети для создания голосовых дипфейков

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Мошенники начали всё чаще использовать ChatGPT для своей работы
«Известия» пишут, что мошенники начали всё чаще использовать нейросети и чат-боты в своих схемах.
Благодаря тому, что искусственный интеллект способен генерировать тексты, видео и аудио, мошенники стали упрощать себе работу. К примеру, дипфейк, который создала нейросеть, с голосом главы одной из компаний в ОАЭ убедил сотрудника деньги на счёт лже-начальника.
В «Лаборатории Касперского» называют несколько причин, из-за которых мошенники активно пользуются нейросетями. В первую очередь злоумышленникам нравится простота работы с ними и хорошее качество результата.
Ранее сообщалось, что данные почти 80 миллионов россиян попали в базы мошенников. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал о проблеме кибермошенничества, исходящего от русскоязычных злоумышленников. Он оценил число таких мошенников в районе одного миллиона.
Благодаря тому, что искусственный интеллект способен генерировать тексты, видео и аудио, мошенники стали упрощать себе работу. К примеру, дипфейк, который создала нейросеть, с голосом главы одной из компаний в ОАЭ убедил сотрудника деньги на счёт лже-начальника.
Ранее сообщалось, что данные почти 80 миллионов россиян попали в базы мошенников. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал о проблеме кибермошенничества, исходящего от русскоязычных злоумышленников. Он оценил число таких мошенников в районе одного миллиона.
Мария Фирсова