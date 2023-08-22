Москалькова дала оценку книге «Украинские преступления против человечности»

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«Ценность книги в том, что она систематизирует человеческие свидетельства, делая их историческим документом. Сложный путь проделали авторы исследования, складывая разрозненные факты и человеческие трагедии в масштабную продуманную картину попрания прав человека», — приводят слова омбудсмена «Аргументы Недели».
Москалькова обратила внимание на то, как авторы произведения на основе свидетельств показывают методы расправы неонацистов с беззащитными. Она также отметила, что эта книга находится у нее «в закладках».
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