Москалькова посетила 119 пленных украинских военных в России

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что совместно с украинским омбудсменом посетила 119 украинских военнопленных на территории РФ. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
Москалькова отметила, что украинские военнопленные содержатся в соответствии с международными нормами. Им также предоставляют право связаться с родными на Украине.
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь посетил 119 военнослужащих ВС России, находящихся в плену у украинской стороны.
Москалькова со ссылкой на украинского коллегу рассказала, что российские военные содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, и получают необходимую медицинскую помощь. Они записали видеообращения, которые передадут их семьям в России.
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Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь посетил 119 военнослужащих ВС России, находящихся в плену у украинской стороны.
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Диана Аванесян