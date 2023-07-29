Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в международные организации по причине нарушения ВСУ норм гуманитарного права. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Москалькова дополнила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру России безусловно говорят о террористическом характере киевского режима.
Напомним, ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что один из пострадавших при взрыве в Таганроге выписан из больницы.
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Напомним, ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.
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Екатерина Коршунова