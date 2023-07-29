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Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

29 июля 2023, 11:40

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в международные организации по причине нарушения ВСУ норм гуманитарного права. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Москалькова дополнила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру России безусловно говорят о террористическом характере киевского режима.

Напомним, ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.


Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что один из пострадавших при взрыве в Таганроге выписан из больницы.

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Психолог Кузнецова назвала лучший способ пережить супружескую измену
Психолог Кузнецова назвала прощение лучшим способом пережить супружескую измену
29 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/AntonioGuillem

Психолог Елена Кузнецова заявила, что лучший способ пережить супружескую измену — это прощение партнера. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Простить — не значит забыть или оправдать поступок партнера, но это освободит от эмоциональной связи с прошлым обидами», — приводит слова психолога NEWS.ru.

Кузнецова пояснила, что после вскрывшегося факта измены необходимо понять причину, из-за чего измена произошла. Она отмечает, что причинами могут быть недопонимание между партнерами, проблемы, стресс или другие факторы.

Психолог подчеркнула, что мужчины и женщины по-разному переживают измены. Сообщается, что мужчинам свойственно подавлять эмоции, однако это усложняет процесс исцеления. Открытый диалог с партнером или психологом способствует прояснению чувств и мыслей.

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#эмоции
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Синоптик Леус рассказал о погоде в субботу
29 июля 2023, 10:27

Фото: iStock/chris-mueller

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу в Москве ожидаются дожди и температура не выше плюс 19 градусов, передают РИА Новости.
По словам синоптика, осадки прекратятся в вечерние часы. Температура в Москве составит плюс 17 - плюс 19 градусов, а в Московской области - от плюс 16 до плюс 21 градуса.

Леус добавил, что атмосферное давление будет ниже нормы и изменений в нем будет мало.

Напомним, Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемых манёвров. Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

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Эксперты рассказали о видах онлайн-мошенничества во время отпусков
29 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/Dmitry Nogaev

Эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера» заявили, что во время отпусков онлайн-мошенники чаще всего прибегают к нескольким способам обмана, передает РИА Новости.
Отмечается, что первый способ мошенничества заключается в подделке сайтов авиакомпаний и агрегаторов, продающих фальшивые билеты. В этом случае цель мошенников — украсть денежные средства и использовать личные данные жертв в личных интересах.

Второй способ мошенничества — поддельные предложения об аренде жилья, фальшивые объявления на популярных сайтах, либо полностью созданные злоумышленниками страницы, на которые людям предлагается зайти с помощью существующих аккаунтов. С помощью этого мошенники получают незаконный доступ к данным пользователей.

Третий способ мошенничества заключается в рассылке спама с просьбой пройти опрос о качестве обслуживания за денежный приз. Этот вид обмана также нацелен на кражу данных пользователей. Эксперты отмечают, что в конце таких опросов предлагается поделиться информацией с другими пользователями, чтобы они также могли получить вознаграждение.

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#приз
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Депутат Гаврилов рассказал, как получить землю от государства бесплатно
29 июля 2023, 09:24

Фото:istockphoto/Lacheev

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что многодетные семьи, участники СВО и другие россияне могут претендовать на получение бесплатной земли.
РИА Новости пишет, что в собственности граждан находится только 7,2% земли, а в собственности компаний — 0,6%. Гаврилов отмечает, что земли в стране много. И существуют способы получить её бесплатно или за небольшие деньги.
 
Работают федеральные программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», а также региональные программы. Например, семьи, проживающие в Московской области не менее 5 лет и имеющие 3 или более детей, могут рассчитывать на участок в 10-15 соток.
 
В Крыму бесплатно землю могут получить  участники СВО, которые проживали на полуострове с 24 февраля 2022 года, программа распространяется и на жителей Севастополя, Московской области.
 
«Любой житель России может на общедоступной карте Росреестра выбрать свободный участок земли, который находится в муниципальной собственности, арендовать его, а потом выкупить по кадастровой стоимости, которая зачастую оказывается ниже рыночной», — рассказал депутат Сергей Гаврилов.
В данный момент для получения земли действует упрощенный порядок: достаточно подать заявление в местные органы власти.

Ранее сообщалось, что владельцам попавших под обстрелы ВСУ земельных участков разрешили брать в аренду другие, минуя торги. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

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#земля
#земельные участки
#депутат
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Тигры в России: сохранение уникальных хищников
В России 29 июля отметят Международный день тигра
29 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/Wirestock

Ежегодно 29 июля в России и других странах мира отмечается Международный день тигра, посвящённый защите хищников. О том, какие тигры обитают на территории России и как помочь вымирающим видам, читайте в материале «Радио 1».
Тигр — один из самых впечатляющих и красивых хищников на планете, но, к сожалению, численность этих животных становится всё более уязвимой. В России обитает несколько видов тигров, но все они являются объектами охраны, так как оказываются под угрозой исчезновения.

Сколько тигров в России

На территории России встречаются всего два вида тигров: амурский и бенгальский. Оба они занесены в Красную книгу.

Сколько амурских тигров в России

Этот представитель семейства кошачьих является крупнейшим подвидом тигра и встречается на Дальнем Востоке России. Амурский тигр — единственный, освоивший жизнь в снегах.
Амурские тигры занесены в международную и российскую Красные книги. Всё потому, что в середине ХХ века их бесконтрольно отстреливали, это привело к почти полному уничтожению популяции. По последним оценкам, их численность в стране составляет 750 особей, включая тигрят. Для сравнения: в 2005 году численность тигров оценивалась в 450-500, а в 2015 году — около 600. 
Фото: IStock/MarkMalkinsonPhotography

Бенгальский тигр: численность в России

Он входит в число самых больших диких кошек, живущих сегодня. Считается, что он принадлежит к мировой харизматической мегафауне. Считается, что тигр обитал на индийском субконтиненте с позднего плейстоцена, то есть примерно от 12 000 до 16 500 лет. Хотя большая часть этого подвида сегодня обитает на территории Индии, небольшая популяция живёт в Приморском и Хабаровском крае.

Этот подвид тоже занесён в Красную книгу, убийство бенгальского тигра уголовно наказуемо. По состоянию на 2021 год их насчитывалось около 2 400 особей, только 5 из которых числились в России.Но несмотря на меры охраны, тигры продолжают оказываться под угрозой исчезновения. Чаще всего причинами снижения популяции становятся браконьерство и уничтожение естественных местообитаний из-за расширения агрокультур и лесозаготовок. Уже не первый год жители Хабаровского края пишут письма российскому президенту с просьбой помочь и амурским тиграм, и самим людям. Из-за вырубки лесов в естественном ареале обитания тигров, животные лишились пропитания и начали выходить в сёла в поисках добычи.
Фото: IStock/Thorsten Spoerlein

Как помочь тиграм

Сегодня в России есть несколько организаций, которые помогают как в целом диким животным, так и тиграм в частности.

Центр «Амурский тигр» появился благодаря Русскому географическому обществу и инициативе президента Владимира Путина. Это российская природоохранительная организация, созданная с целью спасения амурского тигра и его естественной среды обитания. Организация занимается мониторингом численности тигров, борьбой с браконьерством и созданием защищённых территорий. Центр работает без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)* — это международная организация, активно участвующая в охране тигров и их среды обитания. WWF ведёт проекты по охране тигров на Дальнем Востоке России и сотрудничает с неправительственными организациями.

«Тигрус project» — это проект, который появился 15 лет. С 2018 года идея переросла в создание Благотворительного Фонда «Тигрус» с масштабными проектами по сохранению экосистемы Сибири и Дальнего Востока России. Центр занимается исследованиями и разработкой мер по охране природы и видов, находящихся под угрозой, включая тигров. Для увеличения поголовья диких копытных, которыми питаются тигры, Фонд закупает до 100 тонн зерна. После его предают сотрудникам национального парка «Анюйский» в Хабаровском крае.

Сохранение тигров является одной из приоритетных задач природоохранительных организаций и правительства России. Но россияне также могут помочь увеличить численность и сохранить хищников. Например, все желающие могут жертвовать благотворительным организациям и фондам, которые занимаются решением проблемы.

Кроме этого можно проводить экологические акции и привлекать внимание людей к проблеме исчезновения хищников. Также можно присоединиться к уже существующим акциям и движениям.

* Организация, признанная нежелательной; включена в реестр иностранных агентов РФ

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#животные
#акции
#тигры
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Юрист Виноградов рассказал, кому могут отказать в пенсии
29 июля 2023, 08:53

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Без пенсии могут остаться те, кому не достаёт индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов) или не хватает стажа.
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», что россиянам могут отказать в пенсионных выплатах по старости при несоблюдении некоторых условий.
 
Без пенсии могут остаться те, кому не достаёт индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов) или не хватает стажа.
 
Эти факторы могут привести к отказу в страховой пенсии от Социального фонда России. При этом не имеет значения, продолжает ли гражданин работать после наступления пенсионного возраста или нет.
 
Для получения пенсионных выплат необходим стаж работы не менее 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если какое-то из этих условий не соблюдено, гражданин может продолжить работать до накопления нужного стажа. Также можно дополучить баллы, но для этого нужно подать заявление в Социальный фонд.

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#пенсия
#пенсионеры
#пенсионный фонд
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Сальдо: Откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займет еще несколько недель
29 июля 2023, 08:09

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что откачивать воду с затопленных территорий после теракта Украины на Каховской ГЭС предстоит еще несколько недель. Об этом пишет ТАСС.
«Работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью», — отметил чиновник.

При этом о завершении ликвидации последствий, подчеркнул врио губернатора, говорить можно будет лишь после того, как будут заново отстроены все разрушенные объекты, а главное — сама плотина Каховской ГЭС.

Сейчас, по словам Сальдо, спасатели активно откачивают воду из низин, так как не рассчитывают на естественное смывание воды из этой зоны — там просто нет для этого природного стока.

Напомним, о разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ, была разрушена верхняя часть станции. Затопление привело к гибели людей и разрушениям, а Каховское водохранилище как таковое перестало существовать.

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#херсонская область
#теракт
#владимир сальдо
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RTVI: Гробы оказались одним из самых дорогих товаров в июне 2023 года
29 июля 2023, 04:34

Фото: iStock/kzenon

Гробы и услуги кремации оказались в лидерах по росту цен за июнь 2023 года, пишет RTVI со ссылкой на данные Росстата.
Например, цена на гробы выросла на 38% год к году  — с 4923 до 6774 рублей. Стоимость кремации возросла на 36% — с 22 349 рублей до 30 552 рубля. Быстрее цены росли только на таблетки «Но-шпа» (+40%) и поездки в страны Средней Азии (+45%).

В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и  аренда траурного зала.

Рост цен на кресты, оградки и гробы объясняется удорожанием сырья — металла и дерева, объясняет эксперт гендиректор «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева. По ее словам, доски и металл поднялись в цене в 2–2,5 раза — в том числе и потому, что раньше часть необходимых материалов закупалась на Украине.

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#похороны
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#цены
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Макаревичу* грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента
29 июля 2023, 02:53

Фото: сайт Кремля

Музыканту Андрею Макаревичу* грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на его постах в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы.
В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Андрея Макаревича в реестр иностранных агентов. Музыкант с таким решением не согласился и подал иск в суд с требованием исключить себя из этого перечня. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Макаревича 25 ноября, при этом на заседание суда артист не явился, так как постоянно проживает в Израиле.

В решении суда об отказе в иске музыканта было сказано, что Андрей Макаревич «в разное время давал интервью, в которых негативно высказывался о специальной военной операции на Украине».

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*признан в РФ иностранным агентом
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#суд
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