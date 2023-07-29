Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в международные организации по причине нарушения ВСУ норм гуманитарного права. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.