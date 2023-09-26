Москалькова прокомментировала избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Телеграм-канале прокомментировала видео с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова поджигателя Корана Никиты Журавеля.
Омбудсмен подчеркнула, что задержанный по установленным законам правилами должен содержаться в СИЗО и отвечать за свои действия перед судом. При этом Москалькова отметила, что уничтожение священных книг не должно оставаться безнаказанным, так как сеет межнациональную рознь, вражду и нетерпимость.
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Диана Аванесян