«Москокс» снизит негативное воздействие на окружающую среду в Видном

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Министерство экологии и природопользования Московской области подписало соглашение о взаимодействии с АО «Московский коксогазовый завод». Они будут совместно снижать воздействие на окружающую среду в городе Видное Ленинского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2025 годы. «Москокс» будет проводить мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по достижению заявленных экологических показателей за счёт собственных средств.
Так, предприятие планирует потратить 250 тыс рублей на коллекторную систему сбора выбросов цеха улавливания. Это должно помочь устранить запахи и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 80%.
Также планируется установить беспылевую выдачу кокса. Такая мера позволит сократить неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при выдаче кокса. В результате снижается выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 30%.
В рамках соглашений планируется потратить более 128 тыс рублей на строительство дополнительного резервуара. Это улучшит качество очистки промышленных вод, в том числе воды от башни тушения после тушения кокса.
Также планируется замена газопровода, что позволит снизить неорганизованные выбросы и предотвратит возможные аварийные выбросы, устранить неприятные запахи. На это предусмотрено около 140 тыс рублей.
В рамках соглашения до 2025 года будут укрыты существующие очистные сооружения промышленного стока, проведены капремонт кладки коксовых батарей и техническое перевооружение насосной сероочистки.
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Так, предприятие планирует потратить 250 тыс рублей на коллекторную систему сбора выбросов цеха улавливания. Это должно помочь устранить запахи и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 80%.
В рамках соглашений планируется потратить более 128 тыс рублей на строительство дополнительного резервуара. Это улучшит качество очистки промышленных вод, в том числе воды от башни тушения после тушения кокса.
Также планируется замена газопровода, что позволит снизить неорганизованные выбросы и предотвратит возможные аварийные выбросы, устранить неприятные запахи. На это предусмотрено около 140 тыс рублей.
В рамках соглашения до 2025 года будут укрыты существующие очистные сооружения промышленного стока, проведены капремонт кладки коксовых батарей и техническое перевооружение насосной сероочистки.
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Лора Луганская