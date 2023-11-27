Московская «чёрная метель» накроет Великий Новгород и Санкт-Петербург

Исследование SuperJob показало, что за год зарплаты в сфере IT выросли на 8,5%. При этом годовой прирост в 2022-м составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал «Радио 1», что зарплата специалиста зависит от его классификации. Например, у «джуниуров» предложения по оплате практически не меняются.