Московская область дополнительно получит 1,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

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Российское правительство дополнительно выделит более 1,4 млрд рублей на сокращение количества аварийного жилья. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, это позволит обновить около 18 ты кв м жилья. Жители смогут быстрее переехать в комфортные и безопасные квартиры.
Также председатель правительства напомнил о продолжении работы по ускоренному расселению людей из жилья, ставшего непригодным до 1 января 2017 года.
Одновременно продолжается реализация новой программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го.
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Также председатель правительства напомнил о продолжении работы по ускоренному расселению людей из жилья, ставшего непригодным до 1 января 2017 года.
«На шестилетнюю программу из федерального бюджета запланировали выделение более 430 млрд рублей. До конца года благодаря системе опережающего финансирования пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые в более чем в половине российских регионов», – сказал Мишустин.Эту работу, по его словам, планируется завершить в будущем году.
Одновременно продолжается реализация новой программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го.
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Лора Луганская