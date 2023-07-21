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Московская область дополнительно получит 1,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

21 июля 2023, 14:09

Фото: Istockphoto / goncharovaia

Российское правительство дополнительно выделит более 1,4 млрд рублей на сокращение количества аварийного жилья. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, это позволит обновить около 18 ты кв м жилья. Жители смогут быстрее переехать в комфортные и безопасные квартиры.

Также председатель правительства напомнил о продолжении работы по ускоренному расселению людей из жилья, ставшего непригодным до 1 января 2017 года.

«На шестилетнюю программу из федерального бюджета запланировали выделение более 430 млрд рублей. До конца года благодаря системе опережающего финансирования пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые в более чем в половине российских регионов», – сказал Мишустин.
Эту работу, по его словам, планируется завершить в будущем году.

Одновременно продолжается реализация новой программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го.

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#жильё
#аварийное жильё
#переселение
#Михаил Мишустин
#Московская область
#Подмосковье
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Юрист Русяев рассказал, что делать при отказе работодателя предоставить отпуск
Юрист Русяев: за отказ предоставить сотруднику отпуск работодателю грозит штраф до 70 тысяч рублей
21 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/anyaberkut

Юрист Илья Русяев заявил, что если работодатель отказывается предоставить отпуск по графику, то сотрудник имеет право обратиться в инспекцию труда, прокуратуру, суд и иные инстанции. Об этом пишет NEWS.ru.
Русяев отметил, что просто не выйти на работу в положенное по графику отпусков время нежелательно, так как наниматель может расценить это как прогул, в результате чего может произойти увольнение сотрудника.

Как считает юрист, сотрудник, кроме жалобы, должен предоставить ряд документов: паспорт, трудовой договор или иные документы, подтверждающие работу в организации, а также документы об отказе в отпуске.

«Если установят, что работодатель не имел права отказать в отпуске по графику, ему грозит ответственность по статье 5.27 КоАП РФ, согласно которой юрлицо могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей», — приводит слова Русяева NEWS.ru.

При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается — от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

Русяев подчеркнул, что перед составлением жалобы лучше поговорить с начальником и сообщить ему о заранее купленной турпутевке и согласовании отпуска с членами семьи.

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#юрист
#отпуск
#штраф
#работодатель
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Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей
21 июля 2023, 14:48

Фото: istockphoto / dolgachov

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в Подмосковье поощряют педагогов и школьников, которые хорошо учатся в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о мерах поощрения выдающихся школьников.
«Поощряем разными способами, в том числе материально. Ребята получают гранты, деньги на дальнейшее обучение, на то, чтобы купить всё необходимое для их жизни», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Андрей Воробьёв отметил, что такие меры поощрения распространяется и на педагогов, которые готовят школьников к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. 
«Мы стараемся показать, что этот сложный труд вознаграждается», — добавил губернатор. 
Подмосковье в этом году завоевало 357 медалей на Всероссийской олимпиаде, что на 20% больше, чем в прошлом году.




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#Андрей Воробьев
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#образование
#меры поддержки
#учитель
#педагог
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Суд отказался ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек
Суд в Москве отказался ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной
21 июля 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств.
В отношении блогера сохраняется мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

Следственные органы обратились с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной. По версии следствия, блогер не соблюдала ограничения и пользовалась интернетом. Суд оставил прошение без удовлетворения и сохранил в отношении девушки ранее установленную меру. 

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#блогеры
#Лерчек
#суд
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Полковник Баранец назвал Стрелкова кумиром «непросвещённых военных геелохов»
Военный обозреватель Баранец предостерёг от начала бунта после задержания Стрелкова
21 июля 2023, 14:28

Фото: IStock/Александр Кряжев

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) обвиняют по статье «Экстремизм». Об этом сообщила его жена в Telegram-канале супруга.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что задержанный не раз высказывался против российской власти, чем заслужил доверие у определённой группы населения. Он рассказал «Радио 1», что после ареста Стрелкова, в соцсетях может начаться бунт.
«В социальных сетях начнётся ураган протестов. Все будут говорить, что справедливого правдолюбца, честного, мужественного офицера арестовали. Они его будут поддерживать. И вот этим протестам не надо поддаваться», — сказал Виктор Баранец.
Полковник подчеркнул, что Игорь Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес».
«По мере приближения к президентским выборам 2024 года, Гиркин стал набирать политический вес, он уже является кумиром непросвещённых военных геелохов. И, естественно, он уже имеет некоторые амбиции, которые далеки от пожеланий или политических стремлений рядового гражданина», — добавил собеседник.
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#Виктор Баранец
#Игорь Стрелков
#задержание
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В подмосковных лесах по просьбам жителей ликвидировали 333 мусорных навала
21 июля 2023, 14:13

Фото: Комлескхоз МО

В подмосковных лесах по обращениям граждан ликвидировано 333 мусорных навала. Этой работой занимались сотрудники Комлесхоза, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«В этом году с 10 апреля в регионе на землях лесного фонда проводится ликвидация навалов мусора. За это время муниципалитеты ликвидировали 333 навала общим объёмом 6117,5 кубометра», - отметил Филимонов.
По его словам, уборка полностью завершена в лесах Электрогорска, Серпухова, Королёва, Лосино-Петровского городского округа, Каширы и Шаховской. На особом контроле - работа с обращениями прошлых лет.

Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 городских округах. На уборку мусора в этом году муниципалитетам выделено более 170 млн рублей. 

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#Московская область
#Подмосковье МО
#Комлесхоз
#Минсельхлзпрод МО
#леса
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Губернатор Подмосковья рассказал про готовность школ в регионе к новому учебному году
21 июля 2023, 14:11

Фото: istockphoto / ilkercelik

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе строительства школ и образовательных учреждений на территории региона в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о готовности строящихся школ к началу учебного года в интервью каналу «Россия 24».
«Это всегда напряженное время июль/август. Строители должны сдать школы к 1 сентября. Мы открывает школы и со второй четверти, сдавая досрочно, и с Нового года», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Все школы соответствуют современным требованиям.

Андрей Воробьёв отметил, что проблем с кадрами в области образования нет. Большое количество людей с педагогическим образованием приезжают в микрорайоны Подмосковья. 
«В этом году мы достойно год завершили и по олимпиадам, по ЕГЭ, ОГЭ. Спасибо педагогам и нашим детям. Мы существенно улучшили показатели, а это труд наших учителей, труд наших детей-школьников, которые проявляют интерес к учебе», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Губернатор Андрей Воробьёв отметил тему качества образования весьма сложной, требующей глубоко погружения. 
«Мы ищем новые методики, открываем образовательные кластеры. В Подмосковье три образовательных кластера работают при поддержке федерального центра и лично президента, в частности Физтех лицей, который является рекордсменом в нашей стране по количеству медалей на международных олимпиадах и всероссийских, а также Технолицей Долгих», — добавил губернатор.
В Подмосковье ведется работа по внедрению предметов, занятий, которые нравятся детям. 

В этом году число школьников увеличилось на 40 тысяч детей. 

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#Андрей Воробьёв
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#строительство
#школа
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Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием
21 июля 2023, 13:40

Фото: istockphoto / Photo_Concepts

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об оснащении подмосковных медицинских учреждений современным тяжелым оборудованием в интервью каналу «Россия 24».
В Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно её завершаем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Преимущество цифрового оборудования  в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования.

Андрей Воробьёв отметил, что большая часть оборудования отечественного производства. От врачей жалоб не поступало.

Медицинская техника закупается по национальному проекту «Здравоохранение».

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#Андрей Воробьёв
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#здравоохранение
#оборудование
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В 2023 году в Подмосковье откроется множество социальных объектов
21 июля 2023, 13:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о строительстве социально важных объектов инфраструктуры на территории региона в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил тему строительства социальных объектов в регионе очень важной. 
«Мы все прекрасно понимаем, что Подмосковье растет — это видно невооруженным глазом. Очень важна сбалансированность социальной инфраструктуры», — сказал Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
К 1 сентября сдается 23 школы, а каждый год на территории Подмосковья открывается порядка 30 школ и 20-25 детских садов.

Также, на территории Московской области ведется строительство объектов первого звена.
«Мы строим поликлиники. В одном из микрорайонов Домодедово я сегодня посетил поликлинику. Главный запрос от жителей — это наличие врачей общей практики и узких специалистов. Это самый сложный вызов. врачей е хватает, поэтому у нас в Подмосковье действует большая программа, которая предполагает привлечение врачей», — дополнил губернатор в интервью каналу «Россия 24».
Врач, приехавший в Подмосковье получает большой социальный пакет: дополнительные выплаты, компенсация аренды жилья, возможность получения жилищного сертификата, получить бесплатный участок земли и другое.
«Мы хотим сделать комплексную услугу: врачу давать не только участок земли, но и снять головную боль по строительству. Это будет комплексная услуга под строительство дома в ипотеку. Ипотека на ИЖС уже работает и это позволяет нам оказывать ещё большее внимание врачам», — рассказал Андрей Воробьёв.
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В Московской области целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.

В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».

В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.
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#интервью
#благоустройство
#здравоохранение
#меры поддержки
#строительство
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Депутат Гурулев высказался о второй волне мобилизации в России
21 июля 2023, 13:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутат Госдумы, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сообщил, что в ближайшей перспективе планов на мобилизацию нет.
По словам Андрея Гурулева, в дополнительном наборе нет нужды.
 
«Мы 150 тысяч набрали контрактников и дальше набираем, не считая тех, кого мобилизовали»,- рассказал Гурулев «Осторожно, новости».
«Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется», - пообещал депутат.
Ранее сообщалось, что призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

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#мобилизация
#призыв
#срочники
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Подмосковье ищет медработников