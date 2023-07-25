Московская область помогает с медицинскими средствами военнослужащим

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, где встретился с военнослужащим, которому было оказано содействие в получении протеза.
Подмосковье старается поддерживать военнослужащих, получивших ранения в ходе службы в зоне специальной военной операции.
Ряду военнослужащих предоставлены бионические протезы. Одним из таких военнослужащих является Алексей. Он обратился с просьбой о предоставлении протеза в подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества». Алексей получил инвалидность, но служить не бросил. Он занимается стрельбой из лука в ФОКе «Одинец».
Воробьёв понаблюдал за сдачей нормативов на краповый берет в дивизии им. Дзержинского.
Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи.
Губернатор Подмосковья отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».
Ряду военнослужащих предоставлены бионические протезы. Одним из таких военнослужащих является Алексей. Он обратился с просьбой о предоставлении протеза в подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества». Алексей получил инвалидность, но служить не бросил. Он занимается стрельбой из лука в ФОКе «Одинец».
«Я был снайпером, мне нравится стрелять, нравится баллистика. Искал для занятий пулевую стрельбу, но ближайшая есть только в Подольске. Предложили попробовать лук, здесь баллистика та же самая, только нет громких звуков. Походил неделю на тренировки — очень понравилось, все получается, тренер доволен. Так и занимаюсь. Я остался служить дальше, потому что не время сейчас уходить. Работаю с ранеными, параллельно езжу в учебные подразделения, в школы, общаюсь с подрастающим поколением, передаю свой опыт», — поделился военнослужащий Алексей.Читайте также:
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Губернатор Подмосковья отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».
Алиса Сергиенко