Московская область примет участие в фестивале «Зодчество»

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
В рамках фестиваля Подмосковье покажет свою методологию преобразования городских территорий. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
На мероприятии участники со всей России будут показывать градостроительные тренды в разных регионах страны.
Кроме этого, подмосковная мультимедийная инсталляция «Город на острове: 4 сезона» будет находится на специально выделенном стенду. Она «рассказывает» гостям о новом проекте в Наро-Фоминске.
Стоит отметить, что для посещения фестиваля желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
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«С самого начала реновация в Московской области задумывалась как импульс для тотальной перезагрузки, <…> создание современной комфортной жилой среды и преобразование городов. В Химках, Солнечногорске, Наро-Фоминске и других городах создаются новые рабочие места, безбарьерная комфортная среда и социальная инфраструктура: образовательные, досуговые и спортивные объекты, парки и скверы, арт-пространства и коворкинг-центры, торгово-развлекательные комплексы и жилая застройка. Все, что нужно для жизни, оказывается в шаговой доступности<…>», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Стоит отметить, что для посещения фестиваля желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
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Мира Полтева