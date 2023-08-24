Московская область вошла в топ-20 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Более 50% заявок в Московской области поступило от педагогов.
«К проекту «Флагманы образования» каждый год присоединяются действительно талантливые и активные педагоги, управленцы, студенты. Для них открываются уникальные возможности самореализации и карьерного роста. Проект помогает получать новые знания в сфере образования, создает условия для развития, а также способствует объединению профессионального сообщества. Благодаря этому конкурсу мы формируем кадровый резерв системы образования, в него входят настоящие профессионалы, которые затем работают во всех регионах страны, на местах меняя систему образования. Активными участниками мероприятий этого года, Года педагога и наставника, являются педагоги, чей преподавательский стаж составляет более 50 лет. Они наставляют молодых ребят, передают уникальные знания и традиции нашей педагогической школы», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.Проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.
Узнать подробности можно на официальном сайте конкурса.
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