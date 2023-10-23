Московская область вошла в топ-3 регионов по выдаче ИТ-ипотек

Фото: Istockphoto / Diy1
«Наш регион вошел в тройку субъектов Федерации по числу выданных ИТ-специалистам ипотек. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России. Она позволяет ИТ-специалистам быстрее купить собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», – заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Воспользоваться льготной ипотекой могут сотрудники аккредитованной ИТ-компании в возрасте до 50 лет, которые являются россиянами. Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс. рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс – для компаний, расположенных во всех городах и муниципалитетах, кроме миллионников. К сотрудникам до 35 лет требования по размеру зарплаты не предъявляются.
Заявку на ипотеку для сотрудников высокотехнологичных компаний можно подать до конца будущего года.
Читайте также:
Половина россиян стала зарабатывать больше
Социальные выплаты жителям Подмосковья проиндексируют с нового года
В Красногорске воспитательница купила квартиру с помощью «Социальной ипотеки»