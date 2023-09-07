Московская область заняла первое место в стране по экспорту говядины

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«За границу было поставлено более 14 тыс тонн этой продукции более чем на 91 млн долларов. При этом в текущем году экспорт говядины в Казахстан увеличился на 315%, в Кувейт – на 173%, а в Армению – на 90%», – пояснили в министерстве.Там добавили, что самый крупный объём экспорта мяса крупного рогатого скота ведётся в Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Белоруссию.
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