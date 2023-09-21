Московская областная Дума открыла осеннюю сессию

Фото: пресс-служба Московской областной Думы
На сегодняшний день на рассмотрении Думы находится около 50 законопроектов, которые были подготовлены за летний период.
«В летний период депутатами областной Думы было проведено более 5 тысяч встреч с жителями: приёмы, встречи в трудовых коллективах, с родственниками участников СВО. На этих встречах звучали как конкретные просьбы, так и предложения в части законотворчества, которые лягут в основу нашей дальнейшей работы. В первую очередь, все наказы и наших жителей будут отражены в главном законе области. Проект трёхлетнего бюджета поступит к нам в ближайшее время. Над ним будут работать все комитеты, фракции, совместно с Правительством региона», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Спикер парламента отметил, что отдельной статьёй расходов обязательно будет реабилитация участников специальной военной операции, а также планируется закупить новое оборудование и средства реабилитации в Центр «Ясенки». Для закупки средств реабилитации уже выделено около 36 миллионов рублей.
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