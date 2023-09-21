Московская областная Дума открыла осеннюю сессию

В деревне Дятловка городского округа Балашиха построили цех по производству нестандартной деревянной упаковки для авиационной и железнодорожной перевозки грузов.

Застройщиком проекта выступал «ТрансПак Сервис», он инвестировал в реализацию проекта 40 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здание площадью 1161 кв. метр предназначено для изготовления поддонов, дренажей, коробок, барабанов и ящиков из древесины хвойных и лиственных пород. Готовая упаковка и транспортная тара будет обеззаражена и промаркирована отметкой о соответствии требованиям Федеральной таможенной службы. Проект создаст 6 рабочих мест.

При строительстве объекта застройщику помогал Центр содействия строительству при Правительстве региона области.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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