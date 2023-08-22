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Московские аэропорты работают в штатном режиме

22 августа 2023, 08:21

Фото: iStock/Sitikka

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме.
Пресс-служба Росавиации пишет, что утром в целях обеспечения безопасности полеты временно ограничивали.

9 пассажирских рейсов были направлены в запасные аэропорты. После отмены ограничений всех пассажиров доставили в аэропорты назначения.


Сейчас аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ночью 22 августа над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ. Уточняется, что информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. БПЛА потерпели крушение в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе).

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#аэропорт
#москва
#росавиация
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Эксперты назвали самые «ипотечные» регионы России
22 августа 2023, 08:11

Фото: IStock/Evkaz

Большинство россиян с ипотекой живут в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае.
«Известия» пишут, лидеры рейтинга: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Новосибирская область. Там  доля ипотечных заемщиков в 2 раза превышает среднюю по стране, составляя 14,2%.
 
В Красноярском крае - 11,7%, Республике Татарстан и Приморском крае по 10,5%. Данный показатель обгоняет общероссийский уровень в 1,5 раза. С 2021 года список регионов-лидеров почти не изменился. Тогда первое место занимала Кировская область (10% сегодня).
 
В Москве и Санкт-Петербурге доля ипотечных заёмщиков находится на уровне средних по стране (7–8%).
 
«Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый 10-й клиент. Это серьёзные кредитные обязательства на длительный срок», —сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Россиянам рассказали об опасности ставок по ипотеке под 0,1%. ставки по ипотеке, которые близки к нулю, псевдовыгодны. Поэтому Банк России пытается запретить их на рынке.

«Когда покупатель приходит к застройщику и покупает квартиру в ипотеку под 0,5%, то он не знает, что в цену квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка. Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идёт не так, и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская.
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#ипотека
#квартира
#жильё
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Байден на Гавайях заявил, что почти потерял жену и кошку при пожаре
22 августа 2023, 05:43

Фото: официальный сайт Кремля

В ходе выступления на Гавайях перед местными жителями президент США Джо Байден рассказал, как почти потерял жену, машину и кошку при пожаре в его доме 15 лет назад.
«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку, короче говоря, я почти потерял мою жену, автомобиль Corvette 67-го года и кошку», — цитирует РИА Новости слова Байдена.

При этом американские СМИ в 2004 году писали лишь о небольшом возгорании дома Джо Байден.

«Молния ударила по дому сенатора Джозефа Байдена, спровоцировав маленький пожар, который ограничился кухней», — говорится в публикации Associated Press 2004 года.

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#сша
#пожар
#дом
#байден
#джо байден
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ТАСС: Японское правительство приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
22 августа 2023, 04:37

Фото: iStock/takashi_miki

Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции «Фукусима-1» начнётся уже 24 августа. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — отметил Кисида.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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#аэс
#япония
#правительство
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ВВС США испытали в Калифорнии гиперзвуковую ракету
22 августа 2023, 03:02

Фото: iStock/Alexyz3d

Военно-воздушные силы США 19 августа испытали у побережья на юге штата Калифорния гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW воздушного базирования. Об этом сообщает профильное издание Defense News.
При этом американские военные не уточнили, было ли успешным данное испытание. При этом они заверили, что получили ценные сведения о возможностях ARRW.

ARRW — это баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком. Первый успешный пуск осуществили в конце минувшего года. Тогда представители Пентагона заявили, что ракета развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, и взорвалась на заранее запланированном участке. 

В марте 2023 года министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщал, что последние на тот момент испытания гиперзвукового оружия в США были безуспешными. После этого Пентагон отказался от закупки гиперзвуковых ракет ARRW у Lockheed Martin из-за неудачных испытаний


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#ракета
#испытания
#сша
#военные
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Во Внуково и Домодедово снова введён режим «Ковёр»
Baza: В московских аэропортах введены ограничения на вылет и прилет самолётов
22 августа 2023, 02:49

Фото: iStock/anyaberkut

В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим «Ковёр», сообщает Telegram-канал Baza.
Задерживаются несколько самолётов на вылет и на прилет. Некоторые рейсы отправлены в аэропорт Шереметьево.

Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.

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#аэропорт внуково
#аэропорт домодедово
#москва
#самолёты
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В России некоторые БПЛА выведут из-под запрета на использование
Минпромторог: В России некоторые БПЛА выведут из-под запрета на использование
22 августа 2023, 02:33

Фото: iStock/Sergafa

Несколько видов БПЛА могут включить в экспериментально-правовой режим, в связи с чем они будут выведены из-под запрета на полёты в регионах РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития и решение здесь за ними», — цитирует агентство слова замминистра промышленности и торговли Василия Шпака.

В перечень таких беспилотников войдет БПЛА для мониторинга линейных объектов, добавил Шпак.

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#бпла
#россия
#минпромторг
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В Дагестане начали проверку из-за фотосессии двух туристок
В Дагестане проведут проверку после фотосессии девушек на предмет пропаганды ЛГБТ
21 августа 2023, 22:31

Фото: iStock/artolympic

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана организовали проверку на предмет пропаганды ЛГБТ, после фотосессии двух девушек в популярном туристическом месте, сообщает ГУ МВД по региону.
Две девушки устроили провокационную фотосессию, в которой демонстрировали нетрадиционные отношения. Полиция республики инициировала по данному факту проведение проверки.  

Действия девушек проверят на предмет пропаганды ЛГБТ, сообщили в ведомстве. Среди местных жителей, опубликованные фотоснимки вызвали резонанс и недовольство. Отмечается, что на одном из кадров девушка делает предложение руки и сердца подруге. 

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#полиция
#проверки
#отношения
#лгбт
#девушка
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В Telegram масштабный сбой
Пользователи Телеграм сообщают о массовом сбое в работе
21 августа 2023, 20:29

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Пользователи сообщили, что в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои.
Причина, по которой пользователи мессенджера сталкиваются с плохой работой сети не известна. На сбои в работе приложения пожаловались 55% пользователей. По информации россиян, не грузятся диалоги и не загружаются группы. Более 200 человек уже оставили жалобы в службе поддержки сервиса. 

Отмечается, что технические работы уже проводятся. Сервис выясняет причины сбоя и пытается их устранить. 

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#приложения
#сервис
#пользователи
#twitter
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Секретный подвиг: 60 лет назад пассажирский Ту-124 совершил посадку на водную поверхность Невы
21 августа 1963 года пилот сумел посадить пассажирский самолет на воду Невы
21 августа 2023, 20:21

Фото: istockphoto/Takosan

Ровно 60 лет назад командир экипажа пассажирского самолета Ту-124 Мостовой сумел совершить благополучную посадку на водную акваторию Невы в Ленинграде. Все 44 пассажира, как и шесть человек экипажа, остались целы и невредимы.
Информация об этом экстраординарном случае долгое время была засекречена. Специалисты признают, что только счастливый случай и мастерство летчиков помогли самолету не рухнуть в центре города на Исаакиевский собор. В истории авиации этот случай назван первым в мире успешным приводнением гражданского самолёта в экстренной ситуации на воду.

После взлета авиалайнера из Таллина у него не убралось переднее шасси. Посадка в аэропорт Юлемисте была уже невозможна из-за сильного тумана, поэтому диспетчеры приняли решение не направлять самолет по его маршруту в Москву, а посадить на ближайшем аэродроме Пулково в Ленинграде. Там спешно начали готовить грунтовую полосу для посадки самолета «на брюхо», прибыла пожарная техника и бригада скорой помощи. Самолет в это время кружил над Ленинградом, вырабатывая топливо, чтобы избежать взрыва при возможной жесткой посадке. На восьмом круге в 21 километре от аэропорта, когда согласно приборам топлива еще оставалось достаточно для полета до Пулково, из-за нехватки горючего отказал левый двигатель. Мостовому разрешили лететь к аэропорту напрямую, над городом. Когда лайнер пролетал над Исаакиевским собором, отказал и второй двигатель, после чего самолет начал планировать с полукилометровой высоты над центром города.

Мостовой решил садиться на поверхность реки, благо Нева была совсем близко. Самолет миновал Литейный мост менее чем в 90 метрах от поверхности воды, перелетел Большеохтинский мост на высоте 30 метров, пронесся над строящимся мостом Александра Невского всего в четырех метрах и приводнился в районе Финляндского железнодорожного моста. Удачей оказалось то, что ширина реки в этом месте почти 400 метров. Оказавшийся рядом на паровой буксир оттянул самолет к берегу. Салон уже начал наполняться водой. Капитан буксира сумел завести деформированное крыло на стоявшие у берега плоты. По нему пассажиры, как по трапу, сошли сначала на бревна, а затем на берег. Мужество и мастерство летчиков спасли как минимум 50 человеческих жизней, включая их собственные. Хотя, если бы самолет упал в центре города, число жертв могло исчисляться сотнями.

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#аэропорт
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#топливо
#пассажиры
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