Московские аэропорты работают в штатном режиме

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Столичные аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме.
Пресс-служба Росавиации пишет, что утром в целях обеспечения безопасности полеты временно ограничивали.
9 пассажирских рейсов были направлены в запасные аэропорты. После отмены ограничений всех пассажиров доставили в аэропорты назначения.
Сейчас аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что ночью 22 августа над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ. Уточняется, что информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. БПЛА потерпели крушение в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе).
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9 пассажирских рейсов были направлены в запасные аэропорты. После отмены ограничений всех пассажиров доставили в аэропорты назначения.
Ранее сообщалось, что ночью 22 августа над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ. Уточняется, что информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. БПЛА потерпели крушение в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе).
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Мария Фирсова