Московские водители посоревнуются за выход в финал конкурса профессионального мастерства

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Президент общественной организации «Водители России» Олег Тороша отметил, что конкурс не просто выявит настоящих асов водительского дела, но и станет отличной профориентационной площадкой, послужит делу вовлечения молодежи в транспортную сферу и знакомству молодых людей с профессией водителя.
Конкурс водительского мастерства «Лучший водитель России» от общественной организации «Водители России» планируется проводить ежегодно.
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