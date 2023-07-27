Московский суд арестовал чеченца, который травил собак в ЖК «Матч Поинт»

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Ислам Осмаев запрещал местным жителям гулять во дворе со своими питомцами. Он обещал перестрелять всех питомцев либо залить их перцовым газом из баллончика. Нескольких собак он успел отравить. Во время переговоров с владельцами собак мужчина набросился на одного из соседей с кулаками. Догхантер также угрожал хозяевам отравленных собак, что отправит их вслед за питомцами.
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