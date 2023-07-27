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Московский суд арестовал чеченца, который травил собак в ЖК «Матч Поинт»

27 июля 2023, 18:46

Фото: istockphoto/CBCK-Christine

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор собаконенавистнику, который угрожал перебить всех домашних животных жителей элитного ЖК «Матч Поинт». Уроженец Чечни Ислам Осмаев заключен под арест на 10 суток за мелкое хулиганство.

На заседании суда мужчина заявил, что на площадке во дворе его ребенка якобы покусала собака. Он пытался решит вопрос с управляющей компанией, но ничего не добился, передает телеграм-канал Readovka. Тогда «ответственный гражданин» решил установить на территории комплекса собственные кровожадные правила.

Ислам Осмаев запрещал местным жителям гулять во дворе со своими питомцами. Он обещал перестрелять всех питомцев либо залить их перцовым газом из баллончика. Нескольких собак он успел отравить. Во время переговоров с владельцами собак мужчина набросился на одного из соседей с кулаками. Догхантер также угрожал хозяевам отравленных собак, что отправит их вслед за питомцами.

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#мужчина
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В сентябре откроют движение на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково»
27 июля 2023, 18:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с проверкой в Мытищи, где проверил ход строительства автомобильных дорог.
Дорожные службы завершают монтаж балок на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково».

Строительство данной автодороги является важнейшей составляющей развития транспортной инфраструктуры Мытищинского округа. Ее протяжённость свыше 3,3 км. 

Запуск участка «Осташковское шоссе – деревня Ульянково» улучшит транспортную доступность 40 тысяч человек.

Завершение строительных работ на данном участке автодороги намечается на III квартал текущего года.

Работы также ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#дороги
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#дорожные службы
#автодороги
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Продолжается реконструкция путепровода Пироговского шоссе
27 июля 2023, 18:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Специалисты продолжают реконструкцию путепровода через ж/д пути на пересечении Пироговского шоссе с Олимпийским проспектом.
Проезжую часть путепровода через ж/д пути на пересечении Пироговского шоссе с Олимпийским проспектом расширят с 2 до 4 полос. Работы выполнены уже на ​75%, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас сооружаем правую часть путепровода, уже завершили первичный монтаж балок пролётного строения. Планируем переключение движения в сентябре, чтобы приступить к демонтажу левой части», — рассказал руководитель проекта ООО „ИФСК „АРКС“ Артем Борисов.
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#мытищи
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#дороги
#шоссе
#специалисты
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Подмосковные специалисты обменялись опытом с новыми регионами по реабилитации детей-инвалидов
27 июля 2023, 18:33

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Представители Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» встретили гостей из Донецкой Народной Республики с караваем и русско-народными песнями.

Сотрудники центра «Балашихинский» колоритно встретили гостей из новых территорий. Гостям были проведены ознакомительные экскурсии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках встречи, специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации рассказали Главам администрации районов Донецкой республики о методах работы с детьми-инвалидами и поделились лучшими практиками. Много внимания было уделено инновационному оборудованию, которое применяется для лечения и реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье. Также, гостям показали как работают узкопрофильные специалисты Центра. 


Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» стал площадкой для обмена опытом в сфере социального обслуживания.

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#дети с инвалидностью
#инвалиды
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Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов
27 июля 2023, 18:23

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и её аппарат устроили правовое просвещение для представителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии в России. Об этом сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Миграция – тема важная и актуальная для Подмосковья. Она требует особого внимания, особенно в рамках правового просвещения граждан, которые решили изменить жизнь, переехав в другую страну. Разобраться на месте в рамках закона получается не у всех. Как и в какой срок необходимо встать на миграционный учет, какие у него права и обязанности, что предпринять, если права нарушены, – на эти и на другие вопросы у многих нет ответа», – обратилась Фаевская к участникам мероприятия.
По её словам, одна из задач – повышение правовой грамотности среди мигрантов. Подмосковный омбудсмен предложила обсудить вопросы миграционного законодательства и трудовые права иностранных граждан. 
 
Сотрудники аппарата уполномоченного рассказали о деятельности омбудсмена Подмосковья, о том, в каких случаях и как можно обратиться за помощью, об основных аспектах миграционного законодательства, о правах и обязанностях иностранцев на территории России. 
 
Участники задали актуальные вопросы по поводу школьного и дошкольного образования детей, о предоставлении мер социальной поддержки, трудоустройства.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в заседании «Женского движения Единой России».
 
 

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#омбудсмен
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#права
#подмосковье
#московская область
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Сеть «Пятерочка» перестала продавать алкоголь в Петербурге
«Пятерочку» в Петербурге лишили лицензии на продажу алкоголя
27 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Сеть магазинов «Пятерочка» приостановила продажу алкогольных напитков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу X5 Retail Group.
В компании пояснили, что приостановка продажи алкогольной продукции связана с отзывом лицензии. 

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время, сеть магазинов предпринимает меры для того, чтобы лицензия на реализацию алкоголя была возвращена. 
В 2020 году в магазине сети «Пятерочка» был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетним. В связи с этим, после вынесения штрафа, организация временно лишилась разрешения на продажу алкогольных напитков. 

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#компании
#меры
#лицензии
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В Пушкинском городском округе заметили деревья – сиамские близнецы
27 июля 2023, 18:10

Фото: Комлесхоз МО

Специалисты Московского учебно-опытного лесничества во время пересчёта деревьев столкнулись с редким явлением. Они обнаружили в лесу в Пушкинском городском округе сиамских близнецов среди деревьев, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Берёза и ель плотно срослись корнями и полноценно развиваются, имея один ствол на двоих.
«Деревья разных пород накрепко срослись и переплелись ветвями. В образовавшимся комплексном организме, вероятно, произошло превращение слабого дерева в ветви и сучья более мощного», – пояснил ведущий инженер по лесопользованию Московского учебно-опытного филиала ГКУ Мособллеса Илья Тибуков.
Он подчеркнул, что в природе такое явление встречается нечасто. 
 
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#комлесхоз мо
#деревья
#подмосковье
#московская область
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Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат в августе
27 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах.
Центральный парк является одной из самых популярных общественных территорий в Мытищах.

В парке проходят занятия спортом для участников программы «Активное долголетие»: проводятся занятия танцами, йогой и скандинавской ходьбой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил парк, для того чтобы проверить, как проходят работы по благоустройству и как оценивают преобразования жители. 
«Я помню встречи в этом парке, когда он ещё не был обновлен, но при этом всегда оставался любимом местом многих людей. Знаю, что есть большие планы по его модернизации. В сентябре 2023 года жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. Мы стараемся как можно больше перемен обеспечить к этой дате, ведём большую работу по благоустройству», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
Работы по благоустройству парка проходят в рамках второго этапа. Первый завершился еще в 2021 году.  

На сегодняшний день в парке обновлено: главная площадь и набережная, обновили покрытие из плитки, обустроили пешеходные дорожки, установили новые детские площадки, скейт-парк, для удобства жителей оборудовали парковку, благоустроили мемориальный сквер «Вечный огонь». Провели большую работу по озеленению парка и также установили новую систему освещения и видеонаблюдения.
«Мы очень любим наш парк. Ходим сюда гулять с детьми почти каждый день и зимой, и летом. Любим его за то, что при небольшой площади он сочетает в себе все, что нужно: кафе, детские аттракционы, объекты спортивной инфраструктуры, площадки, набережную. Дети, конечно, больше всего любят аттракционы, животных, уток покормить», — рассказала местная жительница Марина.
В 2023 году специалисты продолжают благоустраивать парк. Планируется реконструировать памятник воинам-интернационалистам, открыть «фонтан слез» и заменить поющие фонтаны.

Для безопасности детей специалисты обновят детскую игровую площадку – она станет более современной и безопасной.


Специалисты уделили отдельное внимание просьбе жителей с ограниченными возможностями здоровья, которые просили заменить плитку на менее скользкую. 
«Мы участницы «Активного долголетия». Очень рады парку. Сейчас его сделали ещё лучше, теперь и взрослым, и детям тут раздолье. Да и сами Мытищи очень меняются - они хоть и застраиваются, но и красоты еще больше», — поделились местные жительницы. 

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#вечный огонь
#площадки
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В Солнечногорске состоялась церемония открытия Всероссийского форума «Территория смыслов»
В Мастерской управления «Сенеж» состоялась церемония открытия Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»
27 июля 2023, 18:09

Фото: Радио 1

Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» входит в линейку платформы Росмолодёжь.
В рамках первой смены «Мыслить» на крупнейшей образовательной площадке России в Мастерской управления «Сенеж» соберутся 350 участников. Об этом сообщает пресс-служба форума.

«Территория смыслов - это форум, который стал самым из узнаваемых, самым ярким в сфере молодежной политики. Все участники, которые пребывают на территорию смыслов работают одной командой и вся программа построена по принципу полного цикла. От зарождения идеи до его практического воплощения и реализации. На первой смене мы встречаем социологов, историков, философов, преподавателей гуманитарных дисциплин. Последующие смены, это Убеждать, Творить, Служить и другие», - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.



На форуме участники познакомятся с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, найдут наставников, смогут больше узнать о культуре России и принять участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений, транслирующих ценности российского государства: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».

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Путин подписал указ о награждении Журавлева орденом Мужества посмертно
Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего военкора Журавлева
27 июля 2023, 18:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев был убит в зоне СВО во время выполнения своих служебных обязанностей. Военнослужащие Украины нанесли удары по гражданским автомобилям с журналистами. В России произошедшее назвали очередным терактом и заявили, что виновные в трагической гибели журналиста понесут наказание. 

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. 

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#сво
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