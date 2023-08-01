Московский зоопарк поменял режим работы с 1 августа

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Московский зоопарк начал работать по новому графику с сегодняшнего дня, 1 августа.
«Посетить зоопарк можно будет с 7:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 7:30 до 20:00. Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы зоопарка.
Отмечается, что в зоопарке работают дополнительные входы.
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