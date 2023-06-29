Московский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за неверную маркировку ЛГБТ-фильмов

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Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,7 млн рублей за отсутствие маркировки «18+»
Стриминговый сервис был оштрафован Черемушкинским судом Москвы, куда ранее поступил соответствующий протокол. Накануне за аналогичное нарушение был оштрафован онлайн-кинотеатр Premier.
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Анастасия Крестьянова