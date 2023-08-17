Москва-24: Пассажиры МЦД-3 смогут в два раза быстрее добраться до нужного места

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Кроме того, в настоящее время две станции МЦД-3 представляют собой полноценные железнодорожные вокзалы, на которых можно совершить пересадки на пригородные электрички и поезда дальнего следования. К 2026 году 26 станций МЦД-3 станут железнодорожными вокзалами.
Благодаря открытию МЦД-3 сократится время в пути для школьников из 41 учебного учреждения, студенты 30 ВУЗов также смогут быстрее добираться до места учёбы. Помимо этого, диаметр граничит с 18 парками и 13 музеями.
Немаловажным является и уменьшение стоимости проезда. Если раньше пассажиры зоны «Пригород» платили 30-80 рублей, в добавок к которым идут 50 рублей за поездку в метро, то сейчас поездка на метро и МЦД составит всего 65 рублей.
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