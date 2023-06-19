Москва заняла третье место по доходам населения в 2022 году

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Москва оказалась на третьем месте в рейтинге по доходам населения в России
РИА Новости пишет, что самыми благополучными в материальном отношении регионами оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Москва оказалась на третьем месте. В конце списка оказались Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия.
В Москве доля населения, которая находится за чертой бедности, равняется 5%. В Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах — 4,5 и 9% соответственно. В Карачаево-Черкессии, Туве и Ингушетии за чертой бедности оказались 22, 28,8 и 30,5% населения.
Ранее финансовый эксперт Патешман объяснил результаты опроса Gallup и «Ромира» о финансовой «растерянности» россиян. По его словам, за последние три года экономическая ситуация в стране была настолько турбулентная, что население не понимало, как поступить с доходами: откладывать или тратить.
В Москве доля населения, которая находится за чертой бедности, равняется 5%. В Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах — 4,5 и 9% соответственно. В Карачаево-Черкессии, Туве и Ингушетии за чертой бедности оказались 22, 28,8 и 30,5% населения.
Мария Фирсова