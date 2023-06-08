Москве предрекли майскую погоду в ближайшие выходные

Фото: фотобанк Московской области
Синоптик Вильфанд рассказал о прогнозе погоды в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на грядущих выходных и праздниках в Москве ожидается температура, соответствующая майской.
Он добавил, что потепление, соответствующее летнему периоду, вернётся в столицу в середине следующей недели.
Ранее Роман Вильфанд говорил, что на текущей неделе температура в Москве будет ниже норма, однако в среду ожидается сравнительно тёплая погода. Он также отмечал, что в сравнении с погодой, которая наблюдалась в столице на прошедших выходных, на этой неделе будет потепление.
«Ночью будет всего лишь +4...+9°C, а днем — +17...+18°C максимум. Это на 4-5°C ниже нормы. Такой температурный фон соответствует первой декаде мая», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд говорил, что на текущей неделе температура в Москве будет ниже норма, однако в среду ожидается сравнительно тёплая погода. Он также отмечал, что в сравнении с погодой, которая наблюдалась в столице на прошедших выходных, на этой неделе будет потепление.
Мелисса Тимофеева