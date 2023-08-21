Москве предрекли осеннюю погоду в конце лета

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«В середине этой недели прогнозируются сентябрьские температуры — ниже плюс 18°C. Хотя предстоящие выходные, 26-27 августа, будут относительно теплыми в сравнении с серединой недели, и столбики термометров поднимутся выше 20°C», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Леус.
Кроме того, на протяжении всей этой недели со вторника и по субботу столицу ожидают осадки.
До этого сообщалось, что этим летом Московский регион снова атаковали испанские слизни.
«Они не убиваются морозами, у них нет естественных врагов, они большие, поэтому им требуется много питания для их жизнедеятельности. Они практически всеядны, тем самым они представляют угрозу. Если у них нет врагов и питаются они всем подряд, и морозы им не страшны, то они размножаются в геометрической прогрессии», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» биолог и агроном Михаил Воробьёв.
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