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Москве предрекли осеннюю погоду в конце лета

Синоптик Леус: «прогнозируются сентябрьские температуры»
21 августа 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Leonid Andronov

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жаркое лето уже не вернётся в Москву до конца лета.
«В середине этой недели прогнозируются сентябрьские температуры — ниже плюс 18°C. Хотя предстоящие выходные, 26-27 августа, будут относительно теплыми в сравнении с серединой недели, и столбики термометров поднимутся выше 20°C», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Леус.

Кроме того, на протяжении всей этой недели со вторника и по субботу столицу ожидают осадки.


При этом, он добавил, что тепло ещё вернётся в столицу в начале осени.

До этого сообщалось, что этим летом Московский регион снова атаковали испанские слизни.

«Они не убиваются морозами, у них нет естественных врагов, они большие, поэтому им требуется много питания для их жизнедеятельности. Они практически всеядны, тем самым они представляют угрозу. Если у них нет врагов и питаются они всем подряд, и морозы им не страшны, то они размножаются в геометрической прогрессии», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» биолог и агроном Михаил Воробьёв.

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#московский регион
#тепло
#погода
#лето
#природа
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Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для работающий матерей, у которых есть ребёнок до 1,5 лет
21 августа 2023, 16:05

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах матерям, которые вышли из декретного отпуска до достижения ребёнком 1,5 лет.
Кроме того, предлагается сохранить ежемесячную выплату семьям, чей доход во время выплаты пособия стал выше прожиточного минимума. Останина уточнила, что сейчас при повышении доходов одного из родителей им могут отказать в выплате пособий. 

По мнению депутата, нынешнее законодательство, фиксирующее выплаты пособий семьям с детьми, удерживает женщин от выхода на работу. Сейчас выплаты получают только те, у кого неполная рабочая занятость или те, кто продолжает находиться в декретном отпуске. Нововведение позволит женщине выйти на работу и при этом получать пособия по уходу за ребёнком младше 1,5 лет.

Законопроект положительно скажется на российских семьях, и, при этом, поспособствует росту экономики страны.

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#пособия
#мать
#работа
#госдума
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Ремонтные работы на мосту через реку Яхрома выполнены на 50%
21 августа 2023, 15:47

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского городского округа Поночевный: Безопасность дорожного движения — один из главных приоритетов.
На данный момент ремонтные работы проводятся на левой стороне моста, а на правой стороне движение для автотранспорта открыто, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты проведут замену асфальтового покрытия, конструкции тротуаров, перильных ограждений, расширят габариты проезжей части и установят новые барьерные ограждения и другое. 


«Безопасность дорожного движения — один из главных приоритетов, как в нашей работе, так и нашего губернатора Андрея Воробьёва. Главной целью является обеспечение более надёжного трафика, без срывов и образования заторов на этой автодороге. Для этого расширено дорожное полотно, и мост надёжно укреплён, а для безопасности пешеходов будут сооружены широкие тротуары с хорошими защитными ограждениями и подходами к мосту», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.

Ремонтные работы будут завершены в конце сентября текущего года. 

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#мост
#движение
#безопасность
#радио
#илья поночевный
#специалисты
#тротуары
#служба
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«Почта России» вводит проверку личности перед отправкой посылки
21 августа 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

С 1 сентября сотрудники «Почты России» начнут запрашивать удостоверение личности перед отправкой заказных писем, бандеролей и посылок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что проверять личность будут по паспорту, водительскому удостоверению или другому документу. Кроме того, для идентификации подойдёт электронная подпись, которая, по словам представителей организации, уже имеется у 61,7 млн клиентов. 

Нововведение коснётся всех видов почтовых отправлений, которые будут зарегистрированы на «Почте России».
 
В пресс-службе отметили, что такие меры приняты согласно приказу Минцифры России, который вступил в силу 17 апреля 2023 года. 

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#почта россии
#паспорт
#посылка
#письма
#документы
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Количество отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек
21 августа 2023, 15:36

Фото: istockphoto/vitalssss

Во Владимирской области 16 августа произошло массовое отравление шаурмой. Еще в пятницу, 18 августа, в больницах с отравлениями находились 56 человек — 41 взрослый и 15 детей. За выходные число отравившихся возросло до 107 человек.
Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, в некоторых случаях диагностирован сальмонеллёз. Среди обратившихся на данный момент за медицинской помощью 24 ребенка. Специалисты областного Роспотребнадзора провели ряд проверок в предприятиях общественного питания. Был выявлен ряд нарушений. Некоторые торговые точки не имели лицензии. Также не было документов на мясо, из которого изготавливалась шаурма. Пять торговых точек, где были обнаружены нарушения, закрыты и опечатаны.

Как сообщили специалисты областного Минздрава, среди госпитализированных из-за отравлений тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. В правительстве области было проведено оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы контроля за предприятиями общепита. В настоящее время ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора.

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#губернатор
#мясо
#совещание
#специалисты
#нарушения
#пациенты
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Почти на 50% выполнена программа по ремонту подъездов в Дмитровском округе
21 августа 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Дмитровском округе продолжается реализация масштабной губернаторской программы «Мой подъезд», которая выполнена почти на половину.
В рамках программы «Мой подъезд» в Дмитровском округе приведут в порядок 133 подъезда, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

По этой же программе в 2022 году специалисты привели в порядок 87 подъездов многоквартирных домов.


В программу входит: покраска стен, побелка потолков, приведение в порядок входных группы, замена оконных рам, светильников и перил (по необходимости), замена покрытия первого этажа, замена почтовых ящиков и другое. 
«На данный момент ремонт завершен в 49 подъездах. Все работы ведутся под четким контролем жильцов — от цвета стен до приемки работ», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.

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#подъезд
#ремонт
#мой подъезд
#илья поночевный
#специалисты
#программа
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Для жителей Подмосковья упростили получение градостроительной информации
21 августа 2023, 15:06

Фото: Istockphoto / AntonioGuillem

Жителям Подмосковья теперь станет проще получить данные из Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Продолжаем оптимизацию услуг на региональном портале, делаем онлайн-формы ещё проще и удобнее. Так, мы сократили количество полей для заполнения запроса сведений из ГИСОГД Московской области, добавили информационные подсказки. Это поможет быстрее сориентироваться в карточке услуги, избежать ошибок и опечаток», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД Московской области» размещена на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Чтобы получить услугу, нужно заполнить заявление и прикрепить ситуационный план территории или участка.
 
Информация предоставляется платно. Стоимость сведений из одного раздела ГИСОГД – 1 тыс рублей. За копию одного документа придётся заплатить 100 рублей. Оплатить услуги можно онлайн на региональном портале госуслуг.
 
Справку направят в личный кабинет на региональном портале в течение пяти рабочих дней после поступления оплаты. В случае отказа ведомство пришлёт уведомление, а деньги будут возвращены. 

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#надежда куртяник
#цифровизация
#госуслуги
#московская область
#подмосковье
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В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников
Тему беспилотников включили в программу начальной военной подготовки в школах
21 августа 2023, 15:02

Фото: iStock/aapsky

В школьную программу 10-11 классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на рабочую программу курса.
По информации агентства, в программе указано, что школьники старших курсов должны иметь представление о способах применения данного вида вооружения. Также, в курсе будет представлен алгоритм противодействия дронам. Обучающиеся смогут обрести навыки по управлению БПЛА в рамках школьной программы.

Ранее сообщалось, что в российских колледжах появится специальность оператора БПЛА.

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#школьники
#бпла
#вооружения
#школы
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Стало известно, сколько россиян хотя бы раз в жизни снимали квартиру
Опрос: 63% россиян хотя бы раз в жизни снимали квартиру
21 августа 2023, 14:57

Фото: istockphoto.com/BernardaSv

Опрос СК «Росгосстрах» показал, что 63% россиян хотя бы раз в жизни снимали жильё.
При этом, четверть из них отметили, что снимают недвижимость в данный момент.

Отмечается, что 58% респондентов выбирают для аренды однокомнатную квартиру, 24% — двух- или трёхкомнатную, 12% — таунхаус или загородный дом, а 6% — студию.

Как передаёт Газета.ру, причинами аренды жилья являются требующая переездов работа, отсутсвие своего жилья, сдача своей недвижимости, нежелание брать ипотеку.

Также опрошенные заявили, что при выборе жилья они ориентируются на стоимость, расположение, удалённость от работы/учёбы, ремонт, а также транспортную инфраструктуру.

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#дом
#недвижимость
#россияне
#аренда
#жильё
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Автобусами Мострансавто на форуме «Армия-2023» воспользовались свыше 86 тысяч пассажиров
21 августа 2023, 14:54

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил в Московской области с 14 по 20 августа, автобусами АО «Мострансавто» воспользовались свыше 86 тысяч гостей и участников мероприятия.

В период с 14 по 20 августа автобусы совершили более 2 000 рейсов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для обслуживания форума было задействовано 360 автобусов и свыше 170 водителей.

Автобусы оформили в тематическом стиле военно-технического форума «Армия-2023». 

Автобусы перевозили пассажиров бесплатно.

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