Москвичам назвали самый тёплый день на этой неделе

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«Погода в течение следующей недели по температурному фону будет ниже нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться с севера и северо-запада и будут умеренно прохладными. Все рабочие дни температурный фон будет примерно на два градуса ниже нормы. Исключение — среда, когда температура будет в диапазоне +20...+25 °С», — отметил в беседе с RT Вильфанд.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявлял, что погода в Москве в выходные будет неустойчивой с возможной грозой, а потепление придёт только на этой неделе.