Москвичам пообещали морозные выходные

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Впервые с ноября дневная температура в российской столице опустилась ниже нуля и климатической нормы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Особо спокойными, погожими, тихими, солнечными будут выходные дни, потому что при ясной пагоде ночью столбики термометров опустятся до -6… -11 градусов, так что утром нужно потеплее одеваться. А днём ожидается около 3… 5 градусов мороза. Но будет тихо, поэтому на улице будет даже приятно прогуляться», — добавил синоптик.Читайте также:
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