Москвичам пообещали последние тёплые, но дождливые выходные

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Последние тёплые дни придут российскую столицу в предстоящие выходные, но они будут сопровождаться дождями. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, утром в субботу температура воздуха в Москве будет низкой – на уровне 5 градусов, однако днём она прогреется до 13… 15 градусов. Также в городе пройдут небольшие дожди.
Александр Шувалов подчеркнул, что это будут одни из последних тёплых дней в этом году.
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«В выходные сохранится теплая погода. В ночь на субботу будет достаточно малооблачно, но утром температура может быть около 5 градусов тепла, зато потом она поднимется до 13… 15 градусов, и такой же теплой она сохранится до воскресенья. Дожди будут наблюдаться в оба дня, но в последний выходной их будет немного больше», — заметил синоптик.
«Возвращения тепла скорее всего больше не будет. С понедельника мы будет катиться в вниз по температурной отметке, в первой половине недели будет не выше 6… 8 градусов, а во второй половине неделе вообще опустимся ближе к нулю», — сказал он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова