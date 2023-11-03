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Москвичам пообещали сентябрьскую погоду на ноябрьские праздники

Синоптик Шувалов рассказал о потеплении в Москве в предстоящие праздники
03 ноября 2023, 12:14
Фото: IStock/Natalia POGODINA

Фото: IStock/Natalia POGODINA

Ноябрьские праздники порадуют жителей столичного региона тёплой сентябрьской погодой. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление начнётся в субботу вечером и продолжится в воскресенье днём. Ожидается, что 5 ноября Москва побьёт очередной температурный рекорд.
«Погода приготовила небольшой сюрприз в виде потепления на воскресенье 5 ноября, когда температура в Москве может повыситься до 13… 15 градусов. В ночь с субботы на воскресенье начнётся дождь, а самое тепло придёт именно в воскресенье, 5 ноября, в середине дня. Мы установим очередной рекорд температуры. Мы уже штампуем их как на конвейере», — сказал Александр Шувалов.

Однако в праздничные дни не обойдётся без дождей. Синоптик пообещал, что осадки будут кратковременными и необильными.
«Вторая половина дня воскресенья и первая половина понедельника будут с дождями. Но все равно 6 ноября температура и дневная, и ночная будет в районе 10 градусов. Это приблизительно на шесть-восемь градусов выше обычной для этого времени года, и соответствует 20-м числам сентября», — сказал он.
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Подмосковные школьники отправились в «Орлёнок»
03 ноября 2023, 11:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Школьники из Московской области получили возможность съездить в лагерь «Орлёнок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В состав делегации вошли две школьницы из Дубны.

Дарья Учик и Ксения Худжаярова получили путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» за личные достижения в федеральном проекте «Билет в будущее».

Девочки в течении трёх недель будут проходить  образовательную программу техно-смены «Море – вектор будущего», которая направлена на развитие образовательного интереса подростков в области морского дела, истории России и ее Военно-морского флота. 

Кроме этого, почти 1500 талантливых ребят со всей страны будут работать над своими проектами и идеями в сфере технического творчества. 

Стоит отметить, что каждый участник смены получит сертификат о прохождении и успешном освоении курса «Академии морских профессий».

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Эксперт по миграции призвал расширить русский мир для адаптации приезжих
Эксперт по миграции Коженов назвал способ адаптировать приезжих в России
03 ноября 2023, 11:28

Фото: IStock/Naeblys

МВД России сообщило, что семью мигрантов выдворят из страны после конфликта в школе с участием их сына. Сначала мальчик избил ребёнка в школе №76 Московского района в Нижнем Новгороде, а затем, когда полицейские начали разбирательство, выяснилось, что глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учёта.
Накануне уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что около 20% детей, поступивших по прибытии в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне, что критически сказывается на их адаптации. Она призвала ввести тест на знание русского языка для поступающих в российские школы и детские сады детей трудовых мигрантов. Однако президент Фонда содействия борьбе с терроризмом, независимый эксперт по миграции Вадим Коженов уверен, что адаптировать детей не с помощью тестирования, с помощью инфраструктуры. В эфире «Радио 1» он заявил, что перестраивать нужно всю систему.
«Если в Москве сотни школ, а центров по адаптации мы сделаем три на весь город, понятно, что никто детей туда возить не будет, потому что родителям надо работать. Помимо этого, мы должны рассматривать не только первоклашек. Если, например, ребёнку 12 лет, он на родине окончил пятый класс и должен здесь перейти в шестой, тогда помимо языка неплохо бы протестировать его на другие школьные знания. Может быть, у него знания такие, что он не сможет учиться в шестом у нас, может, его стоит определить в четвёртый», — сказал эксперт.
Вадим Коженов подчеркнул, что адаптировать нужно не только маленьких мигрантов, но тех, кто приехал сюда на заработки или для поступления в вуз. Для этого он предложил создать культ русского языка в странах, из которых в Россию съезжаются мигранты.
«Надо нормально преподавать русский язык в странах исхода. Там до их пор русский язык – это престижно, там до сих пор русские школы полны, и дети всех чиновников, все элиты говорят по-русски. В каких-то отдалённых селах с этим обстоят дела не очень, и именно оттуда потом к нам приезжают люди, которые и говорят по-русски не очень. Надо продвигать русский язык, частью нашей идеологии должно быть расширение русского мира», — заметил он.
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#русский язык
#мигранты
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СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку
03 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/Стрингер

Следственный комитет предъявил заочные обвинения бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины, в том числе экс-премьеру страны Арсению Яценюку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Яценюк совместно с другими парламентариями принимал решение о проведении антитеррористической операции на Донбассе. В результате чего с 2014 по 2016 годы были ранены и погибли 1382 человека, среди них — 44 ребенка. В сообщении ведомства уточняется, что на данный момент принимаются меры к их розыску и заключению под стражу.

Напомним, должность премьера Яценюк занимал с февраля 2014 года. Спустя несколько лет парламент признал работу его кабинета министров неудовлетворительной. О своем уходе Яценюк сообщил в апреле 2016 года.

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#дети
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Стало известно, сколько процентов россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМ: 77,7% россиян доверяют Путину, 74,6% одобряют его деятельность
03 ноября 2023, 10:43

Фото: сайт Кремля

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно результатам исследования, большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту. Из числа опрошенных, лишь 15,5% придерживаются противоположного мнения.

Отмечается, что опрос был проведен с августа по октябрь этого года.  В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Россияне были опрошены в различных субъектах и населенных пунктах.

В конце июля ВЦИОМ проводил подобный опрос. Тогда сообщалось, что 75% респондентов доверяют главе российского государства.

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Суд заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Верзилова* к 8,5 годам колонии
03 ноября 2023, 10:34

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он являлся фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Как сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости, в качестве дополнительного наказания Верзилову* на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Прокуратура запрашивала для обвиняемого девять лет лишения свободы.

Верзилов* был заочно арестован за фейки об армии 27 марта нынешнего года. В настоящее время он скрывается за рубежом. Ранее он был объявлен в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства, которое реального тюремного срока не предполагает.

Верзилов* получил известность как участник арт-группы «Война» и музыкальной группы Pussy Riot.

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#прокуратура
#розыск
#война
#фейки
#суд
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Директор школы в Приморье заставлял детей заниматься физкультурой в противогазах
03 ноября 2023, 08:59

Фото: istockphoto/vladans

В городе Лучегорск Приморского края учительница физкультуры, которая также исполняла обязанности директора, заставляла учеников делать спортивные упражнения в противогазах и костюмах химической защиты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По сообщению в официальном телеграм-канале надзорного ведомства, педагог-новатор провела как минимум один такой урок физкультуры в октябре нынешнего года для учеников шестого класса. Прокуратура начала проверку по факту применения недопустимых методов обучения и воспитания в лучегорской школе.

Также в отношении учителя, который к тому же является представителем администрации, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении предусмотренных российским законодательством об образовании прав и свобод обучающихся.

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#уголовное прокуратура
#учителя
#школа
#физкультура
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В Кремле рассказали об интенсивном графике Путина
Песков объяснил причину поздних мероприятий в графике Путина
03 ноября 2023, 08:12

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у президента достаточно напряженный рабочий график. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент диалога в телеграм-канале.

«Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете, — это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера», — объяснил Песков.
Пресс-секретарь сказал, что какие-то мероприятия, в которых принимает участие российский президент, могут длиться до 2 часов ночи.

Песков объяснил, что мы видим только публичную часть работы, а помимо этого, российский лидер большую часть рабочего дня занимается встречами, совещаниями, звонками и документами. 

«Поэтому, скажем так, не получается укладываться в световые сутки», — разъяснил Песков.

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Адвокат предупредил о внезапных долгах по кредитной карте
Адвокат Данилов предупредил о риске долга даже на неиспользуемой кредитной карте
03 ноября 2023, 07:58

Фото: istock / Kenishirotie

Если кредитную карту не используют, на ней все равно могут появляться долги. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что это касается кредиток, которые выдает банк при оформлении других банковских продуктов. Карта привязывается к конкретному счету, и в зависимости от условий договора может использоваться кредитной организацией.

Так, например, с кредитки могут плачиваться подписки или СМС-уведомления. 

«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», — обратил внимание адвокат. 
Данилов призвал внимательно изучать договор, в котором должны прописываться все нюансы. Если человек хочет закрыть кредитку, ему нужно закрыть долги по ней и подать заявление о расторжении договора и закрытии счета в банк. Также адвокат советует взять справу, согласно которой от банковской организации по кредитной карте нет претензий. 

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Interia: Евросоюз столкнулся с массовой депрессии
03 ноября 2023, 06:42

Фото: iStock/artJazz

В настоящее время Европа столкнулась с новой «эпидемией» — депрессией населения на фоне украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Interia.
«Депрессия и тревога становятся «эпидемией» в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — говорится в публикации.

Согласно данным Польского института экономики, в ЕС 62 % респондентов оценили своё психическое здоровье негативно из-за влияния конфликта на территории Украины.

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