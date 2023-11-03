Москвичам пообещали сентябрьскую погоду на ноябрьские праздники

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Ноябрьские праздники порадуют жителей столичного региона тёплой сентябрьской погодой. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление начнётся в субботу вечером и продолжится в воскресенье днём. Ожидается, что 5 ноября Москва побьёт очередной температурный рекорд.
Однако в праздничные дни не обойдётся без дождей. Синоптик пообещал, что осадки будут кратковременными и необильными.
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«Погода приготовила небольшой сюрприз в виде потепления на воскресенье 5 ноября, когда температура в Москве может повыситься до 13… 15 градусов. В ночь с субботы на воскресенье начнётся дождь, а самое тепло придёт именно в воскресенье, 5 ноября, в середине дня. Мы установим очередной рекорд температуры. Мы уже штампуем их как на конвейере», — сказал Александр Шувалов.
«Вторая половина дня воскресенья и первая половина понедельника будут с дождями. Но все равно 6 ноября температура и дневная, и ночная будет в районе 10 градусов. Это приблизительно на шесть-восемь градусов выше обычной для этого времени года, и соответствует 20-м числам сентября», — сказал он.Читайте также:
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