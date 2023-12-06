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Москвичам пообещали вологодские морозы на этой неделе

Синоптик Шувалов сообщил о понижении температуры в Москве до -20 градусов
06 декабря 2023, 14:20
Фото: IStock/possum1961

Фото: IStock/possum1961

Москву накроет волна морозов, несвойственных этому времени года. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«До конца этой недели температуры будут не декабрьские и даже не московские, они будут вологодские и архангельские. Это значит, что до минус 20 градусов будут опускаться столбики термометров ночью, а днём до минус 15 градусов», — отметил он.
Шувалов подчеркнул, что синоптики также ожидают новый снегопад в Москве. По предварительным прогнозам, он накроет столицу 14-15 декабря.


Также эксперт добавил, что прогнозировать погоду на Новый год ещё рано, однако он заверил, что снег в Москве пролежит до главной праздничной ночи.

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#синоптики
#снег
#москва
#мороз
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Минцифры обсуждает расширение категорий IT-специалистов для отсрочки от призыва
06 декабря 2023, 14:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Минцифры России обсуждает вопрос о расширении категорий IT-специалистов, которые смогут получить отсрочку от срочной службы в российской армии. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
«Вы сказали, что требования для IT-специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы», - рассказал Чернышенко.

Ранее правительство России смягчило условия получения ипотечных займов для молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Теперь программисты в возрасте до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к уровню минимальной заработной платы. Такая мера позволит большему количеству работников этой важной и престижной отрасли обзавестись жильем на выгодных условиях.

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#правительство
#it
#дефицит
#минцифры
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Компенсацию за ЖКУ получают около 20 категорий подмосковных льготников
06 декабря 2023, 14:12

Фото: Минсоцразвития МО

Компенсацию за жилищно-коммунальные услуги сегодня получают около 2,2 млн жителей Подмосковья. Такой статистикой поделилась министр социального развития Московкой области Людмила Болатаева.
«В регионе 2,2 млн жителей получают компенсацию за ЖКУ. Это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и другие услуги. Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготникам. Всего таких категорий порядка 20. Компенсируется от 50% до 100% суммы из платежки за ЖКУ», – пояснила министр.  
В Минсоцразвития уточнили, что компенсация предоставляется тем, кто зарегистрирован в Московской области и исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности.
 
Компенсацию получают проактивно. Подробнее об услуге можно узнать на региональном портале госуслуг.
 
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#московская область
#оплата
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Иноагентам запретили проходить срочную службу в ФСБ
06 декабря 2023, 14:06

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Иностранным агентам запретят проходить срочную службу в ФСБ. Об этом сказано в тексте поправок к проекту о добровольческих формированиях, который опубликовали в электронной базе Госдумы.

6 декабря комитет одобрил поправки в законы о воинской обязанности и о Федеральной службы безопасности, и когда призывникам можно проходить службу в орагнах ФСБ.  В тексте документа указано, что граждане, признанные иноагентами, не могут проходить военную службу по призыву в органах ФСБ.

Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для прохождения срочной службы. Редакция «Радио 1» разобралась, кого коснуться изменения, по каким правилам проходит медкомиссия призывников, а также какие нововведения могут принять. 

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#фсб
#законопроект
#поправки
#законы
#призыв
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Синоптик Вильфанд: Около 60% территории РФ находится в аномальном морозе
06 декабря 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Leonid Ikan

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что на большей части территории нашей страны установились аномальные холода.
«Около 60% территории страны находится в областях аномального мороза. Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, предупредила о большом количестве снега в Новый год в Московском регионе.

«В текущем месяце к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья добавится еще не менее 15 см. Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы», – приводит АГН «Москва» сообщение из Telegram-канала Поздняковой.

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#москва
#погода
#новый год
#морозы
#россия
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В России хотят разрешить военную службу по призыву в органах ФСБ
В ГД предложили разрешить проходить службу по призыву в органах ФСБ
06 декабря 2023, 13:55

Фото: iStock/zim286

Военную службу по призыву можно будет проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях.
В тексте поправок к законопроекту отмечается, что изменения будут внесены в Федеральный закон, принятый в марте 1998 года, «О воинской обязанности и военной службе». 

Текст закона, который сейчас содержит упоминание о прохождении военной службы по призыву в Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и других родах войск, будет дополнен уточнениями об органах ФСБ. 

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ могут изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии. Изменения могут быть внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе.

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#изменения
#минобороны рф
#фсб
#закон
#госдума
#призыв
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Опрос: Самые желанные для россиян подарки от коллег – деньги и сертификаты
06 декабря 2023, 13:45

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что для россиян наиболее желанными подарками от рабочего коллектива являются денежная премия и сертификаты в магазины и маркетплейсы.
Кроме этого, россиянам приятно получать сладости.

Как передаёт RT, также опрошенным приятно было ы получить корпоративный мерч и сувениры, грамоты и благодарственным письма, новогоднюю атрибутику, а также передачу средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты и фонды.

Также респонденты назвали и неожиданные новогодние сюрпризы, полученные ими от коллег. К ним относятся набор гантелей, корм для собак, мазь для суставов, ковбойская шляпа, часы с кукушкой, семечки.
В опросе приняли участие 2 110 работающих россиян в возрасте 25-55 лет.

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#подарки
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#россияне
#новый год
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Австралийцы установили рекорд по количеству посещенных баров за сутки
UPI: друзья из Австралии за сутки посетили 99 пабов и установили рекорд
06 декабря 2023, 13:39

Фото: istockphoto/AlexRaths

Два друга из Австралии за сутки посетили 99 пабов и стали рекордсменами.
UPI пишет, что 26-летние Гарри Курос и Джейк Лойтертон за 24 часа посетили 99 баров в Сиднее, выпив в каждом как минимум один напиток. 

Друзья жалуются, что во время посещения баров они столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в некоторых заведениях парням запрещали вести видеосъемку, в других заведениях отказывались обслуживать.

«К счастью, после переоценки нашего плана действий, нам удалось продолжить», —говорит Гарри.
Рекордсмены хотели посетить 100 пабов, но немного ошиблись в подсчетах.

«Учитывая строгие законы Сиднея, мы поняли, что нам нужно избегать чрезмерного опьянения, чтобы нас пустили во все пабы», — говоррит Курос.
Также мужчины вместе с рекордом собрали деньги для благотворительной организации, которая занимается исследованиями рассеянного склероза.

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#алкоголь
#кафе
#молодёжь
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В Байк-Центре в Нижних Мнёвниках пройдут легендарные новогодние ёлки для детей
С 3 по 18 января в Байк-Центре пройдут новогодние ёлки
06 декабря 2023, 13:36

Мероприятие пройдет в Нижних Мнёвниках. На новогодних ёлках будут представлены редкие декорации, уникальная техника, красочные спецэффекты.
Дети смогут окунуться в сказочную историю от Ночных Волков, которые продемонстрируют рискованные трюки под оригинальное музыкальное сопровождение. 

По сюжету сказки, зло бросает вызов миру, но добрые силы спасут Родину и дадут отпор злодеям. Ежегодно новогодние ёлки посещают более 10 000 гостей. 

Приобрести билет на мероприятие можно на сайте

Дети до трех лет могут посетить мероприятие по одному билету со взрослым. Организаторы мероприятия предупреждают, что по технике безопасности, дети без сопровождения взрослых допускаться не будут. 

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#дети
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#мероприятия
#новый год
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В Красногорске прошла пресс-конференция Системы-112 Московской области
06 декабря 2023, 13:36

Фото: Мира Полтева

В Доме Правительства Московской области в центре обработки вызовов 112 прошла конференция по итогам работы Системы-112 Московской области в 2023 году.
На конференции присутствовали начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович, заместитель руководителя главного управления в ранге министра Борис Молчанов и представители служб экстренного реагирования.

«Система-112 Подмосковья является самой масштабной на территории Российской Федерации. В настоящее время Служба спасения Московской области – это высокотехнологичная структура, которая включает в себя свыше 500 объектов и 900 автоматизированных рабочих мест.  В обеспечении ее работы задействовано более 3800 специалистов. <…> Почти 5 миллионов вызовов с начала года требовали реагирования экстренных оперативных служб. Из них более 70% адресованы скорой медицинской помощи, 23% - полиции и ГИБДД, 3% - службе пожарной охраны, 2,5% - аварийной службе газа», -  отметил Алексей Вагутович.

За 2023 год в работу службы 112 были введены чат-бот в телеграмме, видео-чаты с операторами-сурдопереводчиками, аналитическая система и «арлерты». 

Аналитическая подсистема работает с индексом происшествий, количеством вызовов, местоположением заявителей, временем совершения звонка. Данная программа автоматически собирает данные в отчеты и на базе анализа формирует список с наибольшим количеством вызовов по определенным вопросам, что значительно оптимизирует работу сотрудников службы.

«В рамках продвинутой аналитики был также реализован функционал формирования алертов — информационных сообщений, которые формируются по разным критериям в соответствии с индексом происшествия. Алерт формируется автоматически в зависимости от количества обращений и оповещает профильные министерства и ведомства о проблемах, возникающих на территории муниципальных образований Московской области», -  подчеркнул начальник службы.

Кроме этого, в 2024 году в Систему службы 112 планируют внедрить речевую аналитику, которая позволит проводить анализ потребностей заявителей, причин отказа и негатива. Данная функция поможет длительность обработки вызовов и уменьшить нагрузку на специалистов по приему и обработке вызовов.

Также в следующем году будет совершен перевод Системы-112  полностью на отечественное программное обеспечение и внедрение голосового помощника для работы с иностранной речью, в частности языки стран СНГ и ближнего зарубежья.

Стоит отметить, что на сегодняшний день жители и гости Московской области могут обратиться в службу спасения 112 шестью способами: позвонить на номер «112», отправить СМС-сообщение, с помощью оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», мобильного приложения «112 МО», видеочата и чат-бота в Телеграм и Вконтакте.

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