Москвичам пообещали жару и солнце в выходные

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«В выходные дни будет жаркая и солнечная погода. Дневная температура составит 28-29°C, без осадков. Ожидается несильный ветер с северных направлений, высокое давление — 750 мм ртутного столба. Живём и радуемся солнцу», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шувалов.
«Сегодня обширный антициклон еще сохранит свое влияние на погоду Северной столицы, сохраняя ее малооблачной и сухой. При этом теплая волна достигнет своего апогея», — приводят «Невские Новости» слова синоптика Михаила Леуса.Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в грядущие выходные воздух в Москве ожидается до 25-30°C тепла, вода в водоемах прогреется до 21°C, именно с этого температурного минимума можно открывать купальный сезон.