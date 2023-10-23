Москвичам посоветовали «переобуться»: когда ждать первую гололедицу

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Автомобилистам в Москве и Подмосковье синоптики рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю. Редакция «Радио 1» расскажет, когда ожидать наступление заморозков и какие шины выбрать.
Погода в Москве и Подмосковье
Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд порекомендовал владельцам автомобилей сменить летнюю резину на зимнюю, так как температура воздуха уже на следующей неделе может опуститься ниже пяти градусов, что негативно скажется на эластичности автомобильных шин.
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По словам синоптика, гололедица в регионе будет наблюдаться после 23 октября практически ежедневно. Глава метеослужбы отметил, что уже пора переходить на зимнюю резину. Он также призвал обращать внимание не только на погодные условия, но и на состояние летней резины и место эксплуатации автомобиля.
Когда нужно менять резину
Главным критерием при смене летней резины на зимнюю является устойчивая среднесуточная температура не выше 5 градусов и ее постепенный переход в сторону понижения. Автоэксперты рекомендуют не дожидаться заморозков, так как при перепаде температур летняя резина теряет эластичность, вследствие чего сцепка с дорожным покрытием начинает сводится к минимуму.
Какие шины можно использовать зимой
Зимняя резина отличается от летнего варианта более глубокими протекторами с развитыми грунтозацепами и множеством ламелей, помогающих шине цепляться за лед. Шины должны устанавливаться на все колеса и быть одного типа. Маркировка зимней резины предполагает нанесение знаков: М S или M&S. На шины также наносится значок снежинки внутри горной вершины с тремя пиками. Важно следить за состоянием шин и не допускать их износа. Недопустимо использовать зимнюю резину, глубина протекторов которой не превышает 4 мм.
Штрафы за резину не по сезону
С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который предусматривает наложение штрафа на автомобилиста, который ездит на летних шинах в зимнее время года. За такое нарушение автомобилист может быть оштрафован на 500 рублей. Этой же нормой запрещается эксплуатация транспортных средств с шипованной резиной в летние месяцы.
Что лучше: шипы или «липучка»?
Автоэксперты советуют приобретать шипованные шины тем автовладельцам, кто часто ездит по заснеженным загородным дорогам. Так следует поступать, например, жителям Подмосковья, которые добираются из области в столицу по заснеженным трассам. Если поездки в основном по городу, можно остановить выбор на нешипованных колесах, которые на покрытых реагентами дорогах, будут более уместны и безопасны.
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Анастасия Крестьянова