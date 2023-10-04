Москвичам предрекли мокрый снег уже в эти выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что уже в грядущие выходные в Москве ожидаются снег с дождём.
Также он добавил, что ночь с пятницы на субботу будет холодной.
А синоптик Александр Колесов отметил, что в Санкт-Петербурге, напротив, ожидается весьма тёплый октябрь. Как передаёт utro.ru со ссылкой на издание «Петроград», по словам специалиста, жары в Северной столице ожидать не следует, однако температурные значения в этом месяце будут выше, чем обычно.
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«Пойдёт снег, который потом перейдёт в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастёт. Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, дневная температура будет около 5°С», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
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Мелисса Тимофеева