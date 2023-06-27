Москвичам предрекли сильные дожди

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Синоптик Ильин: «С приходом дождей температура расти уже не будет»
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Москве уже к концу недели ожидаются сильные дожди.
При этом, по словам эксперта, уже к воскресенью погода нормализуется и вновь будет тепло и комфортно.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные дожди будут наблюдаться в нескольких российских регионах. Так, по его словам, осадки будут зафиксированы 26 и 27 июня на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областей. Кроме того, дождь накроет Краснодарский и Ставропольский края.
«С четверга начнутся сильные дожди, выпадет от 10 до 14 мм осадков. С приходом дождей температура расти уже не будет, в четверг ожидается от 17 до 23°C тепла», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные дожди будут наблюдаться в нескольких российских регионах. Так, по его словам, осадки будут зафиксированы 26 и 27 июня на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областей. Кроме того, дождь накроет Краснодарский и Ставропольский края.
Мелисса Тимофеева