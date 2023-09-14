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Москвичам рассказали, что делать при виде крыс на улицах

Инфекционист Малышев рекомендовал обращаться в специальные службы
14 сентября 2023, 19:35
Фото: istockphoto.com/andwill

Фото: istockphoto.com/andwill

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил, что в борьбе с крысами на улицах Москвы необходимо привлекать специальные службы.
«Вызывать специальные службы, которые работают в органах санитарно-эпидемиологического надзора. Это профессионалы своего дела, которые проведут дератизацию там, где вы обнаружили скопление крыс. Главное — вовремя обратиться к этим специалистам, пока количество опасных грызунов не стало критическим», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он добавил, что ситуация с крысами полностью зависит от чистоплотности местного населения. Специалист добавил, что грызуны могут нести реальную опасность, поскольку являются переносчиками огромного количества вирусов и болезней.


При этом стоит помнить, что крысы всегда обитали и будут обитать в городах и населённых пунктах, а их большое количество в сентябре может быть связано с благоприятными для них условиями размножения в летний период, когда на мусорках и свалках было большое количество пищевых отходов.

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#опасность
#животные
#москва
#инфекция
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Консультант Валинуров: «Не в деньгах счастье, но с ними проще»
14 сентября 2023, 19:52

Фото: istockphoto.com/PROMT8

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал новость о том, что среднему россиянину требуется примерно 200 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, и отметил, что это не совсем так.
Он заявил, что обычно среднестатистический гражданин тратит столько, сколько зарабатывает, а об инвестировании и преумножении финансов задумывается крайне мало людей. Поэтому конкретные суммы зарплат здесь не имеют значения.

«Я знаю людей, которые зарабатывают миллион или полтора в месяц, работая в найме. Сказать, что они более счастливы – маловероятно. Потому что счастье не в деньгах, но с деньгами проще доставлять себе удовольствие», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Специалист добавил, что рост заработных плат является, в первую очередь, индивидуальной задачей каждого.

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#деньги
#зарплата
#работа
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Две школьницы из Каширы вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена»
14 сентября 2023, 19:45

Фото: администрация г. о. Кашира

Школьницы из городского округа Кашира Ольга Петрикеева и Анастасия Шанина вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На конкурсную смену в Наро-Фоминск приехали 314 школьников и студентов колледжей Московской области. Очный этап проходил в детском оздоровительном лагере «Литвиново» с 10 по 13 сентября. Ребят ждали командные и личные соревнования, решение кейсов, лекции, дискуссии, встречи со спикерами, мастер-классы, презентации, игровая и спортивная программы. 

Объединившись в команды, ребята выполняли задания по 12 направлениям «Большой перемены», предлагали решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Эксперты оценят навыки командной работы полуфиналистов, умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и альтруизм. 
 
Финал конкурса состоится в ноябре в «Артеке».

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#школьники
#подмосковье
#московская область
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В Госдуму внесён законопроект о дезинфекции въезжающих в Россию автомобилей
14 сентября 2023, 19:44

Фото: iStock/alexandragl1

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому автомобили, въезжающие на территорию России, должны дезинфицироваться.
Согласно документу, с 1 января 2025 года подведомственные Россельхознадзору организации обязаны производить обработку автомобилей, пересекающих российскую границу, если в соседних государствах выявлены случаи возникновения инфекционных заболеваний животных. 

Уточняется, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью закона «О ветеринарии». 

Минсельхоз утвердит список заразных заболеваний животных, возбудители которых могут распространяться путём перенесения на поверхности автомобиля. 

По мнению авторов законопроекта, введение такой меры позволит предотвратить или сократить риск возникновения заболеваний из других государств в России. 

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#автомобили
#граница
#дезинфекция
#законопроект
#россельхознадзор
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Бастрыкин поручил проверить угрозы трансгендера из Украины в адрес журналистов
14 сентября 2023, 19:42

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло по поводу угроз российским журналистам, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе, однако, о ком именно идет речь, Эштон-Чирилло не уточнил.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

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#ск рф
#всу
#бастрыкин
#украина
#журналисты
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Жители московского ЖК жалуются на нашествие крыс
14 сентября 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Nigel Harris

Жители одного из столичных жилых комплексов пожаловались на одолевающие их стаи крыс. Речь идет о ЖК «Кварталы 21/19», расположенный неподалеку от метро «Стахановская».
По словам одной из местных жительниц, грызуны буквально заполонили улицы и дворы недавно построенного жилого комплекса. Женщина рассказала, что они боятся выносить мусор, не ходят на детские площадки, так как там обосновались крысы. Неподалеку от новостроек стоят заброшенные дома, передает «Лента.ру». Жители ЖК полагают, что крысы могли перебраться оттуда, так как возле людей им всегда есть чем поживиться.

Коммунальные службы уже проводили на территории комплекса дератизацию, но результатов это пока не принесло. Сам ЖК был построен недавно, раньше на этом месте располагался завод «Молния». Судя по описанию комплекса, на его территории планируется построить несколько детских садов и общеобразовательную школу.

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#жк
#дома
#коммунальные службы
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В Петербурге оштрафовали банк за взаимодействие с работодателем должницы
Петербургские приставы оштрафовали банк за взаимодействие с работодателем должницы
14 сентября 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Приставы Санкт-Петербурга оштрафовали столичный банк на 50 тыс. рублей за то, что финансовая организация сообщила о долге учительницы её работодателю.
Так, представители банка на приёме у школы разгласили сведения о наличии просроченной задолженности у учительницы физкультуры, которая до этого брала кредит. При этом, у банка не было письменного разрешения на взаимодействия с третьими лицами по этому поводу.

Отмечается, что банк штраф выплатил.

«Всего с начала года сотрудниками Главного управления составлено 310 протоколов об административных правонарушениях. На данный момент нарушители выплатили более 12,3 млн рублей административных штрафов», – рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.

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#штраф
#банк
#кредит
#нарушители
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Рекультивацию ТКО «Талдомский» завершат в нынешнем году
14 сентября 2023, 18:44

Фото: Минэкологии МО

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Талдомский» завершится до конца года. Она уже выполнена на 97%, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Подрядчики завершили формирование тела полигона, устройство системы дегазации, системы сбора фильтрата и водоотведения. Сейчас они благоустраивают территорию, подводят дорогу для подъезда автотранспорта, устанавливают ограждение. Рекультивация завершится в установленный срок», – отметили в пресс-службе.
Полигон ТКО «Талдомский» один из трёх, где рекультивация должна завершиться в нынешнем году. Работы начались в апреле 2022-го.

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#полигон
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#мусор
#талдом
#отходы
#рекультивация
#подмосковье
#московская область
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ФОМ: 33% россиян считают, что в следующем году жизнь улучшится
14 сентября 2023, 18:41

Фото: istockphoto/Puttachat Kumkrong

Треть жителей России (33%) считают, что через полгода-год жизнь в стране улучшится. Это стало известно после изучения данных социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Чаще всего положительно оценивают ближайшие перспективы молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (36%). Еще 36% россиян полагают, что заметных перемен не произойдет и жизнь в целом останется такой же, как сейчас. Среди опрошенных 16% пессимистов считают, что жизнь через год станет хуже. В то, что жить лучше станет именно их семья, верят 39% респондентов.

Кроме того, участники опроса ответили, что они думают о жизни в стране, если рассматривать более отдаленную перспективу, а именно 3-5 лет. Здесь оптимистов еще больше: 42% уверены, что она улучшится, 20% — что останется такой же, а 13% — что ухудшится. Почти половина опрошенных (46%) уверены, что к этому времени их семья точно станет жить лучше.

Опрос проводился среди полутора тысяч респондентов с 25 по 27 августа и с 1 по 3 сентября. В нем участвовали люди в возрасте от 18 лет и старше из 104 населенных пунктов в 53 регионах России.

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#семья
#опрос
#жизнь
#люди
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IT-эксперт Мясоедов назвал блокировку WhatsApp в РФ возможным сценарием
14 сентября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/mapo

IT-эксперт Павел Мясоедов допустил полную блокировку мессенджером WhatsApp может быть полностью заблокирован в России при условии, если владеющая им компания Meta* не пойдёт на сотрудничество.
«Блокировка WhatsApp — вполне возможный сценарий. Мы все знаем, что ряд продуктов крупных западных компаний уже заблокировали в России. Мы можем пользоваться ими через VPN или другими обходными путями. Как показывает статистка, число пользователей в РФ кратно уменьшилось из-за неудобств», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.

В то же время, специалист допустил и то, что Meta* всё-таки пойдёт на компромисс с российскими властями из-за большо числа пользователей WhatsApp в России, и блокировки мессенджера удастся избежать.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#соцсети
#роскомнадзор
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