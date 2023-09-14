Москвичам рассказали, что делать при виде крыс на улицах

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Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил, что в борьбе с крысами на улицах Москвы необходимо привлекать специальные службы.
«Вызывать специальные службы, которые работают в органах санитарно-эпидемиологического надзора. Это профессионалы своего дела, которые проведут дератизацию там, где вы обнаружили скопление крыс. Главное — вовремя обратиться к этим специалистам, пока количество опасных грызунов не стало критическим», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.
Он добавил, что ситуация с крысами полностью зависит от чистоплотности местного населения. Специалист добавил, что грызуны могут нести реальную опасность, поскольку являются переносчиками огромного количества вирусов и болезней.
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